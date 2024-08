Aktuelle Wettertrends für Andratx: Vorhersage vom 15.08. bis 22.08.2024

Wetter in Andratx: Regnerische Tage gefolgt von klarem Himmel

Als stets aktuelle Informationsquelle für Mallorca-Bewohner und Urlauber präsentieren wir Ihnen die Wetterprognose für den malerischen Ort Andratx. Vom 15. August 2024 bis zum 22. August 2024 sollten Sie regenfeste Kleidung nicht vergessen, da die ersten Tage der Woche mit einigen Regenschauern beginnen. Im weiteren Verlauf mildert sich das Wetter und die Sonne wird sich häufiger blicken lassen.

Heftige Regenfälle und sanfter Temperaturanstieg

Am Donnerstag, den 15. August, wird Andratx von schweren Regenfällen bei einer maximalen Temperatur von 23°C getroffen. Der Wind bleibt mit 6 km/h moderat und die Luftfeuchtigkeit erreicht 77%, was zusammen mit einem Luftdruck von 1015 hPa eine sorgfältige Planung jeglicher Outdoor-Aktivitäten erfordert. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 05:03 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:46 Uhr.

Der Freitag, 16. August, sieht mäßigen Regen bei Temperaturen um die 25°C. Der Wind nimmt etwas zu und weht mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 67% sinkt.

Das Wochenende bringt leichten Regen mit sich, obwohl die Temperaturen angenehm und konstant bei 26°C liegen. Am Samstag und Sonntag erleben Sie eine leichte Abnahme des Luftdrucks, was auf eine sich verändernde Wettersituation hinweisen könnte.

Wetterbesserung in Sicht: Sonnige Aussichten

Zu Beginn der neuen Woche zeichnet sich eine deutliche Besserung ab: der Montag präsentiert sich mit klarem Himmel und einer maximalen Temperatur von 25°C. Der Wind beruhigt sich auf leichte 3 km/h, und die Feuchtigkeit bleibt angenehm bei 58%.

Die Wetterentwicklung bleibt positiv, und der Dienstag begrüßt uns mit bedecktem Himmel, jedoch ohne Niederschlag bei einer erneuten Maximaltemperatur von 26°C.

Am Mittwoch, den 22. August, dürfen Sie sich auf einen klaren Himmel freuen, und die Temperaturen halten sich weiterhin bei warmen 26°C. Die Feuchtigkeit steigt auf 65%, was für sommerlich warme Abende in Andratx sorgt.

