Aktuelle Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Intensiver Regen gefolgt von klaren Tagen (15.8.2024)

Regnerische Bedingungen dominieren das Wetter in Santa Maria del Camí

Während sich der Hochsommer langsam dem Ende zuneigt, zeigt sich das Wetter in Santa Maria del Camí auf Mallorca zunächst von seiner feuchten Seite. Belastende Regenschauer bestimmen das Wettergeschehen zu Beginn des Prognosezeitraums, bevor sich das Wetterbild langsam aufhellt und somit Anlass zur Freude gibt für alle, die den blauen Himmel Mallorcas lieben.

Wetterbericht vom 15. August bis 22. August 2024

Am Donnerstag, dem 15. August 2024, wird der Tag in Santa Maria del Camí von heftigem Regen geprägt sein. Bei angenehmen 24 Grad Celsius dürfte der Niederschlag jedoch kaum jemanden vom Weg abhalten. Gleichzeitig bleibt es mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h recht ruhig. Der Tag beginnt früh um 05:01 Uhr und endet mit einem langen Sommerabend um 18:45 Uhr. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 76 % unter einer Luftdruckkulisse von 1016 hPa.

Die regnerische Periode setzt sich am Freitag, 16. August, fort, allerdings steigt das Thermometer auf bis zu 27 Grad Celsius, während sich die Windgeschwindigkeit leicht auf 5 km/h verringert. Der Himmel wird weiterhin von Regen dominiert, was die Luftfeuchtigkeit auf 64 % absinken lässt und den Luftdruck auf 1015 hPa senkt. Der Sonnenaufgang ist für 05:02 Uhr geplant, der Sonnenuntergang für 18:44 Uhr.

Das Wochenende beginnt am Samstag, 17. August, mit einer kleinen Wetterverbesserung: Es wird nur noch leichter Regen erwartet bei steigenden Temperaturen von bis zu 29 Grad Celsius und einer abnehmenden Windgeschwindigkeit von 3 km/h. Ein perfekter Tag für einen kurzen Spaziergang zwischen den Regenschauern. Der Himmel klärt auf, und die Luftfeuchte sinkt auf 49 % bei einem Luftdruck von 1014 hPa. Sonnenauf-und -untergang findet um 05:03 Uhr bzw. 18:42 Uhr statt.

Der Sonntag, 18. August, bringt weiterhin mäßigen Regen, hält sich jedoch bei sommerlichen 29 Grad Celsius. Der leichte Wind und eine Luftfeuchtigkeit von 57 % sorgen für ein angenehmes Klima, trotz der regnerischen Bedingungen. Aus meteorologischer Sicht wird der Luftdruck bei 1011 hPa liegen, wobei der Tag um 05:04 Uhr beginnt und um 18:41 Uhr abschließt.

Die neue Woche startet am Montag, 19. August, mit einer sichtbaren Besserung des Wetters. Die Wolken lockern auf bei einer angenehmen Temperatur von 26 Grad Celsius, und der Wind hält sich mit 3 km/h immer noch zurück. Die Feuchtigkeit bleibt konstant bei 57 %, während der Luftdruck auf 1014 hPa steigt. Erleben Sie den Tagesanbruch um 05:05 Uhr und den Abendbeginn um 18:39 Uhr.

Am Dienstag, 20. August, können sich Einheimische und Urlauber gleichermaßen auf klaren Himmel freuen. Mit 28 Grad Celsius steht einem Strandtag oder einer Erkundungstour durch Santa Maria del Camí nichts im Wege. Erfrischende 3 km/h Wind und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 48 % bieten perfekte Bedingungen, um die Schönheiten der Insel zu genießen. Sonnenaufgang ist um 05:06 Uhr und Sonnenuntergang um 18:38 Uhr.

Die Woche schließt am Mittwoch, 21. August, und am Donnerstag, 22. August, mit herrlichen 29 Grad Celsius unter bedecktem beziehungsweise klarem Himmel. Die leichte Brise bleibt bestehen, und die Luftfeuchte nimmt leicht ab, was ein großartiges Ende einer abwechslungsreichen Wetterwoche bedeutet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:44:56. +++