Wettervorhersage: Wie lange wird die Unwetterfront Mallorca in Atem halten?

Verschobene Dorffeiern, geschlossene Bars - Mallorca hält angesichts der vom spanischen Wetterdienst Aemet ausgegebenen Unwetterwarnungen auch am Donnerstagvormittag (15.8.) weiter den Atem an. Doch was genau erwartet uns in den kommenden Stunden?

Obwohl es bis zum Morgen in und um Cala Ratjada, Artà, Can Picafort, Alcúdia und Pollença noch relativ ruhig blieb, ist hier weiterhin höchste Vorsicht geboten: Der Wetterdienst hielt zunächst die nur selten verordnete Warnstufe Rot für die gesamte Nordküste vom Cap Formentor bis nach Cala Ratjada bis 15 Uhr am Donnerstagmittag aufrecht. Im Laufe des Vormittags ruderten die Meteorologen jedoch zurück und stuften auch diesen Abschnitt der Insel genau wie den Rest des Eilands auf Warnstufe Orange zurück. Die Warnstufen werden wegen möglichen Starkregens ausgerufen. Aemet erwartete zunächst innerhalb von vier bis fünf Stunden oder sogar noch kürzerer Zeit rund 180 Millimeter Niederschlag. Unter Warnstufe Orange werden Niederschläge von 50 Millimetern pro Stunde beziehungsweise 150 Millilitern in zwei bis drei Stunden erwartet. Wo genau es am stärksten herunterprasselt, ist wie immer schwer vorherzusagen.

Hinzu kommt eine inselweite Wetterwarnung der Stufe Gelb wegen starker Gewitter mit Blitz und Donner, sowie an den Küsten die Warnstufe Gelb wegen starken Wellengangs. Vom Baden im Meer sollte man in jedem Fall absehen!

Ab 18 Uhr wird dann inselweit auf Warnstufe Gelb wegen starker Gewitter heruntergestuft. Riesige Regenmengen dürften dann nicht mehr zu erwarten sein, Vorsicht ist trotzdem geboten.

Die nächsten Tage

In der Nacht und am Freitag (16.8.) hält die Warnstufe Gelb wegen starker Niederschläge und Gewitter weiter an, erst ab 18 Uhr werden alle Warnungen aufgehoben, trotzdem bleibt das Wetter unbeständig.

Erst am Samstag (17.8.) wird es wieder freundlich, nur ein paar Wölkchen stören hier und da die Sonne, Niederschläge sind aber nicht mehr zu erwarten.