Regen und Klarheit: Die Wetterprognose für Esporles vom 15.08. bis 22.08.2024

Aktuelle Wetterlage in Esporles: Markante Wetterumschwünge in Sicht

Während die Hitze des Sommers so langsam Ausläufer zeigt, sehen wir uns in Esporles mit einer spannenden Woche voller wettertechnischer Abwechslung konfrontiert. Eine muntere Mischung aus heftigen Regenfällen und klaren Himmeln erwartet die Bewohner und Besucher der idyllischen mallorquinischen Gemeinde.

Sturm und Regen zu Beginn der Woche

Der Auftakt beschert uns am Donnerstag, den 15. August, gleich ein kräftiges meteorologisches Schauspiel. Mit einer Temperatur von angenehmen 22°C müssen wir mit Heavy Intensity Rain rechnen. Ein leichter Wind mit 7 km/h wird uns jedoch etwas Abkühlung verschaffen, während die Luftfeuchtigkeit bemerkenswerte 78% erreicht.

Das Wochenende bringt Licht und Schatten

Das Wochenende hält sowohl am Samstag als auch am Sonntag Temperaturen von 26°C bereit – doch während am Samstag noch leichter Regen die Straßen von Esporles netzen könnte, scheint am Sonntag bereits wieder die Sonne. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich behaglich zwischen 62 und 65% ein, was in Kombination mit der leichten Brise von nur 3 km/h für ein angenehmes Klima sorgt.

Ein Blick auf die neue Woche: Sonne und Wolken im Einklang

Während wir uns am Montag über einen klaren Himmel und eine Temperatur von 25°C freuen dürfen, kündigen sich für Dienstag und Mittwoch jeweils leicht unterschiedliche Szenarien an. Die Temperaturen halten sich weiterhin konstant im warmen Bereich, jedoch könnten überzogene Wolken hin und wieder für schattige Momente sorgen.

Der Sommer in Esporles zeigt sich somit in der besagten Woche von einer besonders vielseitigen Seite – eine ideale Zeit für Wetterfühlige und Naturgenießer, das facettenreiche Klima der Insel Mallorca zu erleben.

Sonnenauf- und untergangszeiten: Ein markantes Merkmal des Sommers, die langen Tage, neigen sich langsam dem Ende zu, wie die sukzessive früheren Sonnenuntergangszeiten samt späterer Sonnenaufgänge andeuten.

