Sonniges Sommerwetter in Petra: Die Wetteraussichten vom 15. bis 22. August 2024 (15.8.2024)

Die Urlaubsinsel Mallorca ist bekannt für ihre schier endlose Sonne und das warme Klima, und die kommende Woche in Petra ist keine Ausnahme. Die Bewohner und Besucher von Petra können sich auf eine Phase ausgesprochen sonnigen Sommerwetters freuen. Mit Klarem Himmel und Temperaturen, die sich um die 30-Grad-Celsius-Marke bewegen, sind die Bedingungen ideal, um das Freiluftleben in vollen Zügen zu genießen.

Die perfekte Woche, um Mallorcas Charme zu erleben

Beginnen wir mit einem Blick auf den 15. August 2024, wo das Thermometer ganztägig auf angenehme 30°C klettert. Das Wetter präsentiert sich mit klarem Himmel, während ein leichter Wind mit gerade einmal 5 km/h für eine frische Brise sorgt. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 27% und einem Luftdruck von 1009 hPa zeichnet sich ein optimaler Sommertag ab.

Sonnenanbeter kommen voll auf ihre Kosten

Am 16. August erwarten uns ähnlich bezaubernde Bedingungen. Der Tag startet und endet mit dem Horizont weitgehend frei von Wolken. Mit einer maximalen Tageshöchsttemperatur von 26°C und einer minimalen Windbewegung von 6 km/h ist es ein perfekter Tag, um Aktivitäten im Freien nachzugehen.

Warmes Wetter setzt sich fort

Die folgenden Tage bieten eine Fortsetzung des guten Wetters. Vom 17. bis 22. August 2024 dominieren klare Himmel und warme Temperaturen mit Werten von 27°C bis zur Spitze von 32°C am letzten Tag der Vorhersage. Die Luftfeuchtigkeit erreicht mit Werten zwischen 11% und 27% summertypische Niedrigstwerte, was die Tage insgesamt sehr angenehm gestaltet.

Ein Traum für Urlauber und Einheimische

Mit anhaltendem Sonnenschein und konstanten Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke ist dieses perfekte Strandwetter ein Paradies für alle, die Erholung und sommerliche Freuden suchen. Selbst beim leichten Wind, der mit 5 bis 8 km/h weht, bleibt es in Petra angenehm, und das Meer verspricht Abkühlung bei sonniger Hitze. Dieses Wetter lädt ein, die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten Mallorcas zu erkunden oder einfach nur die Seele unter der mediterranen Sonne baumeln zu lassen.

Die Sonne genießen von Sonnenaufgang bis -untergang

Die Sonne grüßt die Mallorquiner und ihre Gäste in Petra bereits um kurz nach 3 Uhr morgens und verabschiedet sich gegen viertel nach 16 Uhr, was lange und erlebnisreiche Sommertage garantiert. So beginnt der 15. August mit einem Sonnenaufgang um 3:5 Uhr und klingt mit einem Sonnenuntergang um 16:20 Uhr aus. Ein ähnliches Bild zeigt sich bis zum 22. August.

