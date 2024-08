Wetter in Lloseta: 7-Tage-Prognose vom 15.08.2024 bis 22.08.2024

Aktuelle Wettertrends für Lloseta, Mallorca

Das Wetter in Lloseta bietet in der kommenden Woche eine bunte Mischung aus Sonne und Regen. Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Wetterentwicklung.

Wetterprognose für Lloseta vom 15.08. bis 22.08.2024

Donnerstag, 15. August: Mit einem milden Start in den Tag erwarten uns am 15. August in Lloseta Temperaturen von etwa 23°C, begleitet von moderatem Regen. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%. Der Luftdruck misst 1016 hPa, und der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 05:01 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:45 Uhr.

Freitag, 16. August: Am 16. August verstärkt sich der Regen zu starkem Regen, während die Temperaturen auf 25°C ansteigen. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 4 km/h moderat, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 67%. Sonnenauf- und -untergang erfolgen fast unverändert.

Samstag, 17. August: Das Wochenende beginnt in Lloseta mit einem Wechsel zu leichtem Regen und einer Erwärmung auf 29°C. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 46% und einem Luftdruck von 1014 hPa wird der Tag besonders angenehm. Die Winde sind leicht mit nur 2 km/h.

Sonntag, 18. August: Am 18. August bleibt es bei moderatem Regen und Temperaturen um 27°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 56%, während der Luftdruck leicht auf 1011 hPa fällt.

Montag, 19. August: Der Montag bringt eine Verschnaufpause mit vereinzelten Wolken am Himmel und milden 26°C. Ein leichter Wind und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 51% sorgen für eine entspannte Atmosphäre.

Dienstag, 20. August: Der 20. August lädt mit klarem Himmel und Temperaturen von 28°C zum Verweilen im Freien ein. Eine ideale Gelegenheit, um die Insel Mallorca in ihrer vollen Pracht zu genießen, bei geringer Luftfeuchtigkeit und einem angenehmen Luftdruck von 1015 hPa.

Mittwoch, 21. August: Der Mittwoch präsentiert sich mit bedecktem Himmel, aber trocken und warm mit Höchsttemperaturen von 29°C. Die leichten Winde und die geringe Luftfeuchtigkeit von 35% machen den Tag besonders angenehm.

Donnerstag, 22. August: Die Wetterwoche schließt in Lloseta mit einem strahlenden klaren Himmel ab und Temperaturen, die die 30°C-Marke erreichen. Es herrscht eine relativ niedrige Luftfeuchtigkeit von 42%, was zusammen mit dem angenehmen Luftdruck von 1016 hPa ideale Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten verspricht.

Diese Prognosen sind wichtig, um Ihre Aktivitäten auf der wunderschönen Insel Mallorca planen zu können. Ob Sie Ausflüge in die Natur, einen Besuch in einer der charmanten Ortschaften oder einfach nur Entspannung am Strand bevorzugen – informieren Sie sich über das Wetter in Lloseta, um das Beste aus Ihrem Aufenthalt herauszuholen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:33:45. +++