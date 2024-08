Wetteraussichten für Artà: Regen, Sonnenschein und milde Brisen vom 15.08.24 bis 22.08.24

Das Wetter in Artà: Eine Woche voller Abwechslung

Die Wetterkapriolen auf Mallorca machen auch vor der charmanten Gemeinde Artà nicht Halt. Die Bewohner und Besucher der Region können sich auf eine Wetterwoche voller Kontraste einstellen, die sowohl Sonnenschein als auch regnerische Tage verspricht.

Kompakte Wetterprognose für Artà

Beginnend mit dem 15. August 2024 sehen wir uns starken Regenfällen bei Temperaturen um 24 Grad Celsius gegenüber. Ein mäßiger Wind mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/h wird die Regentropfen über die Landschaft tanzen lassen. Die Luftfeuchtigkeit klettert auf circa 75 Prozent, während der Luftdruck bei 1015 hPa liegt.

Am darauffolgenden Tag, dem 16. August 2024, werden die Regenschauer etwas nachlassen und einem moderaten Regen bei ansonsten angenehmen 25 Grad weichen. Es erwartet uns eine gesunkene Luftfeuchtigkeit von 69 Prozent bei einem leichten Wind von etwa 6 km/h.

Der 17. August bringt endlich eine deutliche Auflockerung der Wolkendecke mit sich. Bei scattered clouds können wir uns über eine milde Brise von nur 4 km/h und weiterhin warme 26 Grad freuen. Eine tendenziell abnehmende Feuchtigkeit trägt zum angenehmen Klima bei.

Für den 18. August ist wieder etwas mehr Regen zu erwarten, doch die Temperaturen bleiben konstant bei etwa 25 Grad. Der Wind erhöht sich leicht auf 8 km/h, während sich die Luftfeuchtigkeit auf 70 Prozent einpendelt.

Ein Ausblick auf den 19. August zeigt, dass die Wolken weiter Platz für die Sonne machen, und wir dürfen uns über wenige Wolken bei ebenfalls 25 Grad erfreuen. Ein gleichbleibender Wind und eine gemäßigte Luftfeuchtigkeit von 61 Prozent runden das Bild ab.

Der 20. August empfängt uns mit klarem Himmel und einer leichten Brise von gerade mal 3 km/h. Bei 26 Grad lässt es sich hervorragend das Freiluftleben genießen. Weiter sinkende Feuchtigkeit verstärkt dieses Sommergefühl.

Zum Ende der Wetterwoche, konkret am 21. und 22. August, kommen mehr Wolken ins Spiel, allerdings bleibt es bei angenehm warmen 26 Grad trocken. Die Brisen bleiben sanft, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 55-60 Prozent.

Fazit für das Wetter in Artà in der Woche vom 15. bis 22. August 2024

Die Woche in Artà verspricht Wettervielfalt, die von Regentagen bis zu herrlichem Sonnenschein reicht. Für Aktivitäten im Freien bietet sich besonders die zweite Wochenhälfte an, während an regnerischen Tagen die kulturellen Angebote von Artà eine willkommene Alternative darstellen könnten. Sonnenauf- und -untergänge können in dieser Woche zwischen 4:59 und 5:5 Uhr beziehungsweise zwischen 18:33 und 18:43 Uhr bewundert werden, was besonders für Frühaufsteher und romantische Gemüter interessant sein dürfte.

