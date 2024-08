Wetteraussichten für Llucmajor: 15. bis 22. August 2024 - Erwartet Sie Sonne oder Regen? (15.8.2024)

Wochenwetterbericht für Llucmajor, Mallorca

Mit sommerlichem Charme präsentiert sich das Wetter in LlucmajorLlucmajor auf Mallorca im Zeitraum vom 15. bis 22. August 2024. Touristen wie Einheimische sollten jedoch wetterfestes Schuhwerk bereithalten, denn es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Woche mit sowohl Regenphasen als auch Sonnenschein.

Wettersituation in Llucmajor: Ein Blick auf die kommenden Tage

Der Beginn dieser Periode, der 15. August, lässt uns mit starkem Regen bei angenehmen 25 Grad Celsius starten. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h sorgt zwar für etwas Abkühlung, jedoch liegt die Luftfeuchtigkeit bei 66%, was für eine eher drückende Atmosphäre sorgt.

Am 16. August zeigt sich das Wetter ähnlich, erneut mit intensiven Regenschauern und einer kleinen Steigerung der Temperatur auf 26 Grad. Der Wind legt sich auf 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 61% sinkt.

Das Wetter am 17. August markiert einen Wendepunkt mit aufgelockerter Bewölkerung und höheren Temperaturen von bis zu 28 Grad. Bei gleichbleibendem Wind und geringerer Feuchtigkeit erwartet die Inselbewohner ein angenehmerer Tag.

Die folgenden Tage, 18. und 19. August, bringen mit mäßigem und leichtem Regen noch einige Niederschläge mit sich, allerdings bleibt es mit etwa 27-28 Grad weiter sommerlich warm.

Der 20. August bereichert Llucmajor mit einem klaren Himmel, was Urlaubern sonnige Stunden am Strand verspricht. Mit rund 27 Grad und einer angenehmen Brise ist idealer Wettergenuss in Reichweite.

Gegen Ende der betrachteten Woche, am 21. und 22. August, nimmt die Bewölkung wieder zu, jedoch bleibt es weitgehend trocken und wärmer mit Höchsttemperaturen von 28 Grad.

Wetterübersicht für Llucmajor – Eine detaillierte Betrachtung

Fazit: Sonne nach dem Regen

Es zeigt sich, dass die Wetterlage in Llucmajor alles andere als langweilig wird. Während zu Beginn der Woche mit intensiven Niederschlägen zu rechnen ist, klingt diese mit sonnigen und wolkigen Tagen aus. Somit bietet die Woche sowohl Raum für gemütliche Café-Besuche im Regen als auch für Strandaktivitäten unter der mallorquinischen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:34:51. +++