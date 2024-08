Wetteraussichten für Santanyí: Unbeständige Woche endet mit sonnigen Aussichten (15.08.2024 - 22.08.2024)

Die Wetterlage in Santanyí im Detail

Das Wetter in Santanyí zeigt sich in der kommenden Woche so facettenreich wie die Landschaft Mallorcas selbst. Während sich zu Beginn der Woche noch regnerische Wolkenformationen über den Himmeln von Santanyí ausbreiten, dürfen wir uns zum Ende der Woche hin auf die Rückkehr des klaren Himmels freuen.

Heftige Regenfälle als Start in die Woche

Am, erwarten uns in Santanyí intensive Regenschauer, die das Thermometer zwar auf angenehme 25°C ansteigen lassen, jedoch mit einer Windgeschwindigkeit von 9 km/h für eine erfrischende Brise sorgen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 70 Prozent und der Luftdruck bei 1015 hPa. Der Tag beginnt früh um 5:00 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet um 18:43 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Mäßiger Regen und steigende Temperaturen

Der Freitag, der 16. August, verspricht uns mäßigen Regen und eine kleine Steigerung der Temperatur auf 27°C. Mit nur 6 km/h Wind ist der Tag etwas weniger stürmisch als sein Vorgänger, und auch die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 60 Prozent.

Leichter Regenschauer und hohe Temperaturen am Wochenende

Vom Samstag bis zum Montag bietet Santanyí leichte Regenschauer, die von sommerlichen Temperaturen um die 27°C bis 28°C begleitet werden. Besonders am Wochenende lässt sich trotz des Regens die Schönheit Santanyís bei etwas angenehmeren Bedingungen erkunden. Die feuchtere Witterung lässt im Laufe des Wochenendes etwas nach, was zu einer angenehmeren Erkundung der Gegend beiträgt.

Die Prognose für die kommende Woche

Ein Ausklang mit Sonnenschein

Den Abschluss der Woche bildet ein heiterer Dienstag und Mittwoch, an dem bei wenigen Wolken die Temperaturen mit 28°C ihren Höhepunkt erreichen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten um die 49 bis 54 Prozent relativ niedrig und auch der Wind hält sich mit einer Geschwindigkeit von 4-5 km/h zurück. Am Dienstag, den 20. August, steigt die Freude über einen klarer Himmel, der mit einem Sonnenaufgang um 5:05 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:36 Uhr punkten kann.

