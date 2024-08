Wetteraussichten für Son Servera: Regnerische Tage folgen auf sonnige Aussichten (15.08.24 – 22.08.24)

Die kommende Woche in Son Servera: Von intensiven Regenschauern zu klarem Himmel

Die bekannte Baleareninsel Mallorca, eine Perle im Mittelmeer, bietet Besuchern von Weltklassestränden bis hin zu kulturellen Schätzen alles, was das Herz begehrt. Doch wie sieht es in der dritten Augustwoche mit dem Wetter in Son Servera, einem der charmanten Orte auf Mallorca, aus? Unser detaillierter Wetterbericht gibt Ihnen eine Prognose für das Wetter vom 15. bis zum 22. August 2024.

Eine regnerische Mitte der Woche erwartet Son Servera

Ab Mitte August offenbart das Wetter in Son Servera ein gemischtes Bild. Am Donnerstag, den 15. August, beginnt die Periode mit kräftigem Regen und Temperaturen um die 25°C. Begleitet wird dies von mäßigen Winden mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/h, bei einer Luftfeuchtigkeit von 74% und einem Luftdruck von 1015 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang rahmen den Tag mit atmosphärischen Lichtspielen um 4:59 Uhr beziehungsweise 18:43 Uhr ein.

Der folgende Freitag und Samstag setzt den regnerischen Trend fort, wobei allerdings die Regenintensität nachlässt. Am Freitag gibt es mäßigen Regen bei 26°C, Samstag lockert sich das Bild mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 27°C auf. Ein leichter Windhauch wird für eine sanfte Brise entlang der Küstenlinien sorgen.

Auf besseres Wetter hoffen: Die Sonne kehrt zurück nach Son Servera

Die Woche schließt jedoch mit positiveren Nachrichten ab. Ab dem Sonntag den 20. August können sich Einheimische und Touristen gleichermaßen auf klare Himmel und angenehme 27°C einstellen. Kaum ein Windstoß wird die Ruhe der Idylle von Son Servera stören, und mit einer Abnahme der Luftfeuchtigkeit auf 55% fühlt sich das Wetter geradezu ideal für Ausflüge ins Freie an.

Die positive Entwicklung setzt sich fort, denn die Wolken lockern sich weiter auf. Am Montag beobachten wir aufgelockerte Bewölkung, und am Dienstag lassen sich nur noch wenige Wolken am sonst blauen Himmel von Son Servera blicken. Die Temperaturen bleiben stabil sommerlich.

Ausblick und Empfehlungen für einen Aufenthalt in Son Servera

Wer für die zweite Hälfte der Augustwoche einen Besuch in Son Servera geplant hat, sollte wetterfeste Kleidung für die regnerischen Tage dabei haben. Die sonnigen Aussichten gegen Ende der Woche bieten jedoch eine perfekte Gelegenheit, das schöne Wetter für allerlei Aktivitäten zu nutzen. Ob ein Tag an einem der malerischen Strände oder eine Erkundungstour - das Wetter wird es Ihnen danken.

Für weiterführende Wetter Updates und eine individuell zugeschnittene Beratung stehen Ihnen unsere lokalen Partner in Son Servera gerne zur Verfügung.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:48:51. +++