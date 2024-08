Wetterbericht Alcúdia: Erfrischender Regen und sonnige Aussichten vom 15.08. bis 22.08.2024

Die Wetteraussichten für Alcúdia – Moderater Regen und ideale Sommertemperaturen

Das malerische Alcúdia auf Mallorca bietet in der nächsten Woche ein abwechslungsreiches Wettererlebnis, das sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde erfrischender Sommerregenschauer begeistern wird. Wir starten mit moderatem Regen, der jedoch bald sonnigen Tagen Platz macht und für eine willkommene Abkühlung sorgt. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was Sie vom 15. August bis zum 22. August 2024 in Alcúdia erwartet.

Moderater Niederschlag und weiterhin sommerliche Temperaturen

Der 15. und 16. August präsentieren sich mit moderatem Regen, der die üppige Vegetation Alcúdias wunderbar zum Gedeihen bringen wird. Die Temperaturen liegen angenehm bei 25 Grad Celsius, begleitet von einer leichten Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 10 km/h am 15. August, abnehmend auf 6 km/h am Folgetag. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 73-77 Prozent, was für eine gewisse Schwüle sorgen kann, doch der Regen wird für Erfrischung sorgen.

Die Sonne kämpft sich durch

Ab dem 17. August lockern sich die Wolken auf, und es zeigen sich vereinzelt Wolken am Himmel über Alcúdia. Die Temperaturen steigen leicht auf 27 Grad Celsius, und der Wind lässt weiter nach auf sanfte 4 km/h. Der Himmel klärt sich zunehmend auf, und am 20. August dürfen wir uns über einen wolkenlosen Himmel und somit über einen reinen Sonnentag freuen. Die maximale Temperatur erreicht hierbei herrliche 28 Grad Celsius, bei einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 54 Prozent und stetigem Luftdruck.

Blick auf die kommende Woche

In der zweiten Wochenhälfte bleibt es abwechslungsreich, jedoch meist angenehm sommerlich. Der 21. August bringt dichte Wolken, die jedoch keinen Niederschlag mit sich führen, und hält die Temperaturen auf warmen 28 Grad Celsius. Der Wind bleibt mit 4 km/h zurückhaltend. Den Abschluss der Wetterwoche bildet ein strahlend schöner Tag mit klarem Himmel am 22. August, bei dem die Luftfeuchtigkeit leicht ansteigt auf 57 Prozent, was das Urlaubsgefühl jedoch nicht trüben sollte.

Fazit der Wetteraussichten

Alcúdia zeigt sich von einer Vielfalt, die den Charme des mallorquinischen Sommers perfekt widerspiegelt. Von erfrischenden Regenschauern bis hin zu strahlendem Sonnenschein – in Alcúdia erwartet Sie eine Wetterlage, die für jeden Geschmack etwas bereithält. Planen Sie Ihre Aktivitäten mit Blick auf den Wetterbericht und geniessen Sie eine herrliche Zeit auf der Baleareninsel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:21:11. +++