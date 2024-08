Wetterbericht für Selva auf Mallorca (15.08.2024 bis 22.08.2024): Sommerliches Klima trotz Regen

Das Wetter in Selva auf Mallorca: Eine Woche voller Kontraste

Ein Blick auf das Wetter in Selva: Die dritte August-Woche präsentiert uns ein wahrhaft sommerliches Bild mit einer vielfältigen Mischung aus Sonnenschein und regnerischen Einlagen. Lassen Sie uns einen detallierten Blick auf die Wetterverhältnisse in Selva werfen, einem pittoresken Ort im Herzen Mallorcas, der von Wanderern und Naturfreunden für seine malerische Umgebung und seinen Charme geschätzt wird.

Wetterübersicht für die Woche vom 15.08.2024 bis 22.08.2024

Am Donnerstag, dem 15. August, erleben wir mit Temperaturen um die 24°C und moderatem Regen eine erfrischende Abkühlung bei ansonsten sommerlichen Bedingungen. Der Wind zeigt sich von einer sanften Seite mit lediglich 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 74% liegt. Der Start in den Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 5:00 Uhr, und die Abenddämmerung zieht um 18:45 Uhr heran.

Der Freitag, der 16. August, hält an den sommerlichen 25°C fest, gewährt uns jedoch mit heftigen Regenschauern eine deutlich nassere Erfahrung. Die Winde lassen mit 4 km/h nach, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 69%. Der barometrische Druck bleibt bei 1016 hPa stabil.

Am Wochenende dann eine leichte Wetterbesserung: Der Samstag den 17. August, bringt uns mit 29°C und leichtem Regen bereits eine echte sommerliche Atmosphäre, begünstigt durch die abnehmende Luftfeuchtigkeit von 48% und die sanften Brisen von 2 km/h. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang markieren den Tag von 5:02 Uhr bis 18:42 Uhr.

Am Sonntag, dem 18. August, bleibt es mit 28°C und moderatem Regen bei einer bequemen Brise von 4 km/h angenehm mild. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt allerdings wieder leicht auf 58% an, während der Druck auf 1011 hPa sinkt.

Die neue Woche beginnt mit einer deutlichen Wetterbesserung: Montag, der 19. August, wird mit 26°C und einer sanften Wolkendecke von scattered clouds zu einem wundervollen Sommertag bei einer leichten Brise von 3 km/h. In den folgenden Tagen setzt sich das gute Wetter mit klarem Himmel fort. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf 29°C, und wir genießen ein nahezu perfektes Urlaubswetter mit einer Luftfeuchtigkeit von 40%. Der Mittwoch und Donnerstag sehen mit 30°C und leicht bewölktem Himmel bzw. klarem Himmel ähnlich vielversprechende Bedingungen vor.

Selva's Wetter: Worauf Sie sich einstellen sollten

Die kommende Woche in Selva verspricht eine wahre Achterbahnfahrt der Wetterbedingungen zu werden - von erfrischenden Regengüssen bis hin zu strahlendem Sonnenschein ist alles dabei. Vergessen Sie nicht, für die regnerischen Tage einen Regenschutz einzupacken und den Sonnenschutz an den klaren Tagen nicht zu vernachlässigen. Insbesondere der Regen bietet eine ersehnte Abkühlung und eine einzigartige Gelegenheit, die Natur Mallorcas in einem weniger überlaufenen Zustand zu genießen, wo die Pflanzenwelt frisch und belebt erscheint.

Planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend der Wetterlage und profitieren Sie von der Vielfalt, die das Klima in Selva bietet. Ob Sie sich für Wanderungen, Besuche historischer Stätten oder einfach nur für Entspannung am Strand entscheiden, das Wetter wird Ihre Erfahrung zweifellos bereichern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:46:08. +++