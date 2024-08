Wetterbericht Marratxí: 7-Tage-Vorhersage mit Regen, Wind und Sonnenstunden (15.8.2024)

Aktuelle Wetterlage in Marratxí: 15. bis 22. August 2024

Die kommenden Tage in Marratxí auf Mallorca stehen im Zeichen wechselhafter Wetterbedingungen. Bewohner und Besucher können mit intensiven Regenfällen, moderaten Temperaturen und schließlich klarem Himmel rechnen, während die Luftfeuchtigkeit und der Wind eine angenehme Brise erzeugen.

Heftige Regenfälle am 15. und 16. August

Das Wetter zeigt sich zunächst von einer nassen Seite: Am 15. August können wir in Marratxí mit 24 °C rechnen, allerdings wird der Tag von heftigem Regen begleitet. Der Wind bleibt mit 6 km/h sanft. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 75 % und einem Luftdruck von 1015 hPa ist mit einer drückenden Atmosphäre zu rechnen.

Am 16. August steigen die Temperaturen leicht auf 27 °C, wobei der heftige Regen anhält. Die Windgeschwindigkeit verringert sich minimal auf 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 63 %, was etwas Erleichterung bringt.

Verbesserungen des Wetters am 17. und 18. August

Gegen Mitte der Woche, am 17. August, erleben wir eine leichte Wetterbesserung mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 29 °C. Dieser positive Trend setzt sich am 18. August fort, allerdings mit moderatem Regen, während die Temperaturen stabil bleiben.

Annäherung an den Hochsommer ab dem 19. August

Ab dem 19. August weicht das Regenwetter aufgebrochenen Wolken und einer frischen Temperatur von 26 °C. Der Wind beruhigt sich auf 3 km/h bei gleichbleibendem Luftdruck.

Mit dem 20. August tritt klares Himmelwetter in Erscheinung, worauf sich viele bereits freuen. Mit 28 °C und sanften Windbewegungen bleibt das Wetter ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Wetterabschluss am 21. und 22. August mit sonnigen Aussichten

Zum Ende der Woche hin, am 21. August, begleitet uns eine Wolkendecke, aber es bleibt trocken mit 29 °C. Der 22. August verwöhnt uns schließlich mit klarem Himmel, und es bleibt bei einer berauschenden Temperatur von 29 °C.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Marratxí in den kommenden Tagen eine echte Achterbahn der Emotionen wird. Von stürmischen Regenfällen zu Beginn bis hin zum klaren Hochsommerwetter am Ende bietet die zweite Augusthälfte 2024 für jeden etwas. Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm ebenso wie Ihre Sonnenbrille mitzunehmen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:37:07. +++