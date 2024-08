Wetterprognose für Algaida – Regen, Sonne und angenehme Temperaturen (15.8.2024)

Wettervorhersage Algaida: Eine Woche voller Wetterkapriolen

Die kommende Woche in Algaida wird ein wahrer Schmelztiegel der Wetterphänomene. Von heftigen Regenschauern zu Beginn bis hin zu klarem Himmelsblau ist eine Vielfalt meteorologischer Ereignisse zu erwarten. Es zeigt sich dabei die ganze Bandbreite des mediterranen Sommerklimas.

Start der Woche: Nasses Wetter prägt die Region Algaida

Am Donnerstag, den 15. August 2024, wird Algaida mit einem kräftigen Regenschauer begrüßt. Die Temperaturen halten sich bei gemäßigten 25°C, während der Wind mit 8 km/h eher sanfte Züge trägt. Dies wird jedoch die Luftfeuchtigkeit von 68% begleitet, wodurch eine gewisse Schwere in der Luft liegt, welche von einem Luftdruck von 1015 hPa untermalt wird. Die Sonne wird erst um 05:01 Uhr erscheinen und sich um 18:44 Uhr wieder verabschieden.

Freitag setzt den Trend fort, allerdings steigen die Temperaturen leicht auf 27°C. Der Wind beruhigt sich auf 6 km/h und die Regenintensität bleibt hoch, was die gewisse Frische mit sich bringt, die man nach einem Regenschauer erwartet.

Das Wochenende in Algaida: Eine Wetterwende zeichnet sich ab

Während der Samstag, der 17. August, immer noch vereinzelte Wolken bereithält, lässt sich das Thermometer nicht beirren und klettert auf erfreuliche 30°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von gerade einmal 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 47% dürfte dies ein perfekter Tag werden, um die Insel zu genießen. Auch am Sonntag dürften bei moderatem Regen und einer Temperatur von 29°C Urlauber sowie Einheimische auf ihre Kosten kommen.

Zu Beginn der neuen Woche präsentiert sich das Wetter in Algaida von einer angenehmen Seite. Scattered clouds werden am Montag und Dienstag den Himmel dekorieren, bevor ein klarer Himmel am Mittwoch einen strahlenden Abschluss der Wetterwoche einläutet.

Langfristiger Ausblick: Temperaturen bleiben angenehm in Algaida

Über den Großteil der nächsten Tage verteilt, erwarten die Einwohner und Besucher Algaidas Temperaturen um die 29°C, was für ausgezeichnete Bedingungen sorgt, die Insel Mallorca in ihrer vollen Pracht zu erleben. Insbesondere der klare Himmel am 22. August sollte Anlass für Outdoor-Aktivitäten sein, bevor die Sonne sich um 18:35 Uhr wieder zurückzieht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:21:44. +++