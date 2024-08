Wetterprognose für Campos: Sonnenschein und ansteigende Temperaturen erwarten Mallorca (15.8.2024)

Angenehmes Sommerwetter in Campos: Die Vorhersage für die kommende Woche

Die Bewohner und Besucher von Campos können sich auf eine angenehme Woche mit viel Sonnenschein freuen. Die Wetteraussichten verheißen stabiles und warmes Sommerklima, das sich ideal für Outdoor-Aktivitäten oder einfach ein entspanntes Sonnenbad eignet.

Mit leichter Bewölkung in die neue Woche starten

Am Mittwoch, dem 14. August 2024, präsentiert sich der Himmel über Campos mit teilweise bewölktem Wetter, doch die Sonne lässt sich nicht verdecken. Mit Tageshöchsttemperaturen von 24°C und einer milden Brise von 6 km/h ist es perfekt, um die natürliche Schönheit der Insel zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 44%, und der Luftdruck zeigt stabile 1025 hPa. Ideale Bedingungen also für einen Spaziergang am Strand oder durch die malerischen Gassen von Campos.

Temperaturen auf dem Weg nach oben

Die darauf folgenden Tage, 15. und 16. August, bleiben das klares Himmel und leichter Temperaturanstieg das Hauptthema in Campos. Mit Temperaturen von 27°C am Donnerstag und bis zu 28°C am Freitag können sich Einheimische und Touristen gleichermaßen auf perfekte Bedingungen für jegliche sommerliche Unternehmungen freuen. Der Wind bleibt beständig bei rund 7 km/h, und auch die Luftfeuchtigkeit zeigt keine deutlichen Schwankungen.

Hitzespitzen zum Wochenende hin

Zum Wochenende hin zeichnet sich eine bemerkenswerte Erwärmung ab. Am Samstag, dem 17. August, werden bereits Höchsttemperaturen von 30°C erreicht, und der Sonntag überschreitet diese Marke mit 31°C noch einmal leicht. Der Himmel bleibt ungetrübt und verspricht ungestörten Sonnenschein.

Der Trend zu höheren Temperaturen setzt sich in der darauffolgenden Woche fort, wenn am Montag und Dienstag Spitzenwerte von 33°C und sogar 36°C erwartet werden. Die Luft wird zunehmend trockener, was sich in sinkenden relativen Luftfeuchtigkeitswerten niederschlägt. Urlauber sollten daher auf ausreichenden Sonnenschutz und Hydratation achten.

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten bleiben über die Woche relativ konstant mit kleinen Abweichungen. Die Abende bieten herrliche Bedingungen, um den Tag bei milden Temperaturen und einem beeindruckenden Sonnenuntergang ausklingen zu lassen.

