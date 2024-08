Wetterprognose Puigpunyent: Regnerische Tage gefolgt von sonnigen Aussichten (15.08 - 22.08.2024)

Regen und Sonnenschein: Wettervorhersage für Puigpunyent

Das Wetter in Puigpunyent bietet in der kommenden Woche eine abwechslungsreiche Palette an Wetterphänomenen. Von intensivem Regen und angenehm milden Temperaturen zu Beginn der Woche bis hin zu herrlich klarem Himmel gegen Ende, ist alles dabei.

Genaue Wetterentwicklung in Puigpunyent

Am Donnerstag, dem 15. August 2024, ziehen dunkle Wolken über Puigpunyent auf und bringen intensiven Regen mit sich. Das Thermometer zeigt angenehme 22 °C, während eine leichte Brise mit 7 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 77% und der Luftdruck bei 1015 hPa.

Die Regenfälle setzen sich am Freitag fort, allerdings steigt das Thermometer leicht auf 24 °C. Eine milde Brise bleibt bestehen und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 66%, was den Niederschlag etwas erträglicher machen könnte.

Das Wochenende bringt eine leichte Entspannung mit sich: Am Samstag und Sonntag erwartet uns in Puigpunyent leichter Regen, bei Temperaturen die 25 °C erreichen. Die Windgeschwindigkeit bleibt gering und die Luftfeuchtigkeit schwankt um die 65%. Der Luftdruck zeigt eine leichte Tendenz nach unten.

Der Beginn der neuen Woche sieht freundlicher aus. Am Montag, 19. August, kühlen die Temperaturen leicht auf 23 °C ab, während der Regen nachlässt. Das Wetter bessert sich zusehends und der Dienstag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen von 24 °C.

Das Highlight der Woche könnte der Mittwoch, 21. August sein, an dem trotz bedeckter Wolken eine Maximaltemperatur von 25 °C erreicht wird. Die Luftfeuchtigkeit nimmt ab und der Luftdruck steigt auf 1017 hPa.

Den Abschluss der Woche macht der Donnerstag, 22. August, mit einem weiteren klaren Tag und einer gleichbleibenden Temperatur von 25 °C.

Tipps zum Umgang mit dem Wetter

Bei derartig wechselhaften Bedingungen ist es ratsam, stets einen Regenschirm zur Hand zu haben und die Abende unter freiem Himmel zu genießen, wenn der Regen nachlässt und der Sternenhimmel sich zeigt. Am Wochenende eignen sich Aktivitäten im Freien, vor allem nachdem sich das Wetter beruhigt hat.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Puigpunyent

Sonnenaufgänge sind in der kommenden Woche früh zu genießen, beginnend um 05:02 Uhr am 15. August und werden jeden Tag um etwa eine Minute später. Der Sonnenuntergang findet in dieser Periode zwischen 18:36 Uhr und 18:46 Uhr statt. Perfekt, um die Abendstimmung auf Mallorca zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:41:21. +++