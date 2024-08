Wettervorhersage Calvià (15.08.2024 bis 22.08.2024): Das erwartet Sie nächste Woche auf Mallorca

Calvià: Ihre Wetteraussichten für die nächste Woche auf Mallorca

Während die Urlaubssaison auf der bezaubernden Insel Mallorca weiter voranschreitet, bietet Calvià eine Vielfalt an Wetterbedingungen, die sowohl Sonnenanbeter als auch Liebhaber erfrischender Regentage ansprechen dürften. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was Sie vom 15. August bis zum 22. August 2024 erwarten können.

Starke Regenschauer und milde Winde - ein gemischtes Wetterbild

Der Start in diese Woche in Calvià wird durch intensive Regenfälle gekennzeichnet sein, mit einem Höhepunkt von 23 Grad Celsius am 15. August. Trotz des Regens bleibt der Wind mit 6 km/h relativ mild, sodass die Schauer als erfrischende Abkühlung wahrgenommen werden können.

Am 16. August lässt die Intensität des Regens nach und bringt 'moderaten Regen' bei etwas höheren Temperaturen von 26 Grad Celsius. Die Winde beruhigen sich weiter auf 4 km/h, was die Feuchtigkeit auf 64 Prozent absinken lässt.

17. und 18. August bleiben regnerisch, doch nur mit 'leichtem Regen'. Die Temperaturen klettern auf angenehme 27 Grad Celsius, der Wind bleibt unaufdringlich.

Aufklarendes Wetter mit klarem Himmel

Ab dem 19. August kündigt sich eine Wetterbesserung an. Mit Temperaturen von 25 Grad Celsius und leichtem Regen können Sie noch ein wenig erfrischende Feuchtigkeit genießen, bevor die Sonne die Oberhand gewinnt.

Der 20. August markiert den Wandel zu klarerem Himmel. Mit einer maximalen Temperatur von 26 Grad Celsius und einer leichten Brise ist es der perfekte Tag, um die Schönheit von Calvià zu erkunden.

Wie das Wetter uns lehrt, Geduld zu haben, so bringt uns auch der 21. August eine Decke aus überwiegend dichten Wolken bei gleichen Temperaturen, bevor sich der Himmel am 22. August wieder aufklärt und somit den Abschluss einer vorwiegend feuchten Woche bildet.

Leuchtende Sonnenauf- und -untergänge

Die Sonne wird Sie während dieser Woche mit frühen Sonnenauf- und späten Sonnenuntergängen verwöhnen, die sich täglich um eine Minute verschieben. Von beeindruckenden 05:02 Uhr bis 18:46 Uhr am Beginn der Wetterwoche bis hin zu 05:09 Uhr bis 18:36 Uhr am Ende - die idyllischen Aussichten sind perfekt für Genießer des mediterranen Flairs.

Es ist ratsam, die Regenschauer zu nutzen, um die gastronomischen Köstlichkeiten und kulturellen Angebote Calviàs zu entdecken und den klaren Tagen Reservierungen an der frischen Luft vorzuziehen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:25:51. +++