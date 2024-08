Wettervorhersage für Santa Margalida: Detailübersicht vom 15.08.2024 bis zum 22.08.2024

Wetteraussichten für Santa Margalida – Was erwartet Sie in der kommenden Woche?

Erfahren Sie in unserer umfassenden Wetterprognose für Santa Margalida, was Sie vom 15. August 2024 bis zum 22. August 2024 wettertechnisch erwartet. Ob Sonnenschein, Regenschauer oder laue Abende - wir geben Ihnen alle wichtigen Informationen, um sich ideal auf die folgenden Tage einstellen zu können.

Wetter in Santa Margalida am 15. August 2024

Der Donnerstag wird von moderatem Regen geprägt sein, jedoch erreichen die Temperaturen angenehme 25°C. Mit einem Wind von 9 km/h können die Regenschauer rasch vorbeiziehen. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei 71% und der Luftdruck bei 1015 hPa. Dabei wird der Tag um 4:59 Uhr beginnen und sich die Sonne um 18:44 Uhr verabschieden.

Vorfreude auf den 16. August 2024

Am Freitag bleibt das Wetter unbeständig mit weiteren moderaten Regenschauern, während das Thermometer auf 26°C klettert. Eine leichte Brise von 6 km/h wird Sie begleiten. Der Tag erwacht um 5:00 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:42 Uhr.

Sonnabend: Eine Wetterbesserung in Sicht?

Verstreute Wolken am 17. August 2024 lassen Hoffnung auf etwas Sonne in Santa Margalida aufkommen. Mit einer Höchsttemperatur von 28°C und einer leichten Brise von nur 4 km/h scheint die Wetterlage angenehmer zu werden. Die Sonne grüßt um 5:01 Uhr und zieht sich um 18:41 Uhr zurück.

Wettertrend für die kommende Woche

Die folgenden Tage bleiben wechselhaft. Das Wetter am 18. August wird durch moderaten Regen und 27°C bestimmt. Am Sonntag, den 19. August, können Sie leichtere Regenschauer erwarten, aber auch hier bleiben die Temperaturen stabil bei 27°C. Die kommende Woche verspricht mit überwiegend klarer Sicht am 20. August bei 29°C und am 22. August bei ebenfalls 29°C wieder sonnige Tage in Santa Margalida. Einzig der 21. August präsentiert sich mit bedecktem Himmel, behält aber die angenehmen 29°C bei.

Abschließende Wetterbilanz für Santa Margalida

Zusammengefasst dürfen Sie eine Woche mit gemischten Wetterlagen erwarten. Regentage wechseln sich mit Sonnenschein und bewölktem Himmel in Santa Margalida ab. Mit Temperaturen, die sich stets um die warmen 25-29°C befinden, verspricht die kommende Woche, trotz des Regens, angenehm zu werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:44:12. +++