Wettervorhersage für Sóller: Regen und Sonnenschein im Wechsel (15.8.2024)

Aussichten für die Woche: Vielfältiges Wetter in Sóller

Das malerische Sóller auf der wunderschönen Baleareninsel Mallorca steht vor einer Woche voller klimatischer Kontraste. Die Wetterprognose vom 15. bis zum 22. August 2024 gibt allen Urlaubern sowie Einheimischen Anhaltspunkte, wie sie ihre Tage bestmöglich gestalten können.

Feucht-fröhlicher Start in die Woche

Am 15. August wird der Tag in Sóller von moderatem Regen begleitet. Mit einer Höchsttemperatur von 24°C und einer Luftfeuchtigkeit von 80% fühlt sich die Luft fast tropisch an. Der Wind bleibt mit 6 km/h eher sanft. Der Sonnenaufgang erwartet uns um 5:01 Uhr und abends zieht sich die Sonne um 18:45 Uhr zurück.

Stärkere Niederschläge und steigende Temperaturen

Das Wetter am 16. August präsentiert sich mit intensiven Regenfällen und einer leichten Temperatursteigerung auf 26°C. Trotz der ergiebigeren Niederschläge senkt sich die Luftfeuchtigkeit auf 69%, während der Wind leicht nachlässt (5 km/h).

Sonnige Aussichten mit Tendenzen zur Besserung

Im Zuge der Woche gibt der 17. August Anlass zur Freude: Ein milder leichter Regen bei 29°C und ein Nachlassen der Windgeschwindigkeit auf 2 km/h bieten perfekte Bedingungen für einen entspannten Tag im Freien.

Die nachfolgenden Tage zeigen sich weiterhin launisch: moderater Regen und Temperaturen um die 28°C am 18. August, während der 19. August leichteren Regen und etwas kühlere 25°C vorhersagt.

Klare Himmel und behagliche Wärme

Ein Highlight der Woche stellt der 20. August dar, an dem sich der Himmel klar zeigt und die Temperatur angenehm bei 28°C liegt – ein idealer Zeitpunkt, um die unterschiedlichen Facetten Sóllers zu erkunden oder einfach zu entspannen.

Im weiteren Verlauf steigen die Chancen auf überwiegend bewölkte Tage, jedoch bleiben die Temperaturen bei sommerlichen 29°C.

Ausblick auf die Woche und SEO-optimierte Abschlusshinweise

Die Wetterwoche in Sóller bietet mit ihrem Wechsel aus Regentagen und sonnigen Perioden eine ideale Palette für verschiedene Aktivitäten. Ob ein Besuch der historischen Gassen, ein Ausflug in die umliegende Natur oder einfach das Genießen der mallorquinischen Lebensart – Sóller empfängt Sie mit offenen Armen und vielfältigem Wetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:48:19. +++