Wettervorhersage Portocolom: Intensive Regenschauer und zunehmende Aufheiterung vom 15.08.2024 bis zum 22.08.2024

Wetter Update Portocolom: Wechselhaft mit Aussicht auf Besserung

Das Wetter in Portocolom präsentiert sich in der kommenden Woche als eine Mischung aus intensiven Niederschlägen und erfreulichen Aufhellungen. Bewohner und Besucher der idyllischen Gegend auf Mallorca sollten sich auf eine Achterbahnfahrt der Elemente einstellen, beginnend mit kräftigem Regen und endend in der sommerlichen Gelassenheit eines klaren Himmels.

Regenreiche Mitte August in Portocolom

Am Donnerstag, dem 15.8.2024, wird der Tag von heavy intensity rain bestimmt, was die Urlaubsstimmung kurzzeitig trügen könnte. Bei angenehmen 25 Grad Celsius ist der Niederschlag eine willkommene Abkühlung, die von leichtem Wind mit 9 km/h begleitet wird. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei 72%, und der Luftdruck misst 1015 hPa. Sonnenanbeter müssen sich noch etwas gedulden, bis sich die Sonne um 4:59 Uhr zeigt und sie um 18:43 Uhr wieder verlässt.

Anstieg der Temperaturen und Abnahme der Niederschläge

Der Freitag, der 16.8.2024, verspricht mit einer angenehm warmen 27 Grad Celsius und mäßigem Regen eine leichte Verbesserung der Wetterlage. Mit einer reduzierten Windgeschwindigkeit von nur 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 62% können die Einwohner und Gäste Mallorcas die Zwischenräume zwischen den Schauern genießen. Der Druck bleibt konstant bei 1015 hPa.

Das Wochenende nimmt seinen Anfang mit leichtem Regen an beiden Tagen, wobei die Temperaturen um die 28 Grad Celsius schwanken. Der Samstag und Sonntag halten mit moderaten Windverhältnissen und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von unter 70% einige Überraschungen bereit.

Wetterberuhigung und sonnige Aussichten

Der Beginn der neuen Woche am Montag, den 20.8.2024, markiert den Umschwung zu besserem Wetter. Mit einem klaren Himmel und einer leichten Brise von 5 km/h sind beste Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten gegeben. Mit einer weiteren Steigerung der Temperaturen auf 28 Grad Celsius und einem erfrischend niedrigen Feuchtigkeitsniveau erreicht das Wetter seinen Höhepunkt.

Der Dienstag, den 21.8.2024, präsentiert sich leicht bewölkt und beständig warm. Der Mittwoch, der 22.8.2024, schließt die Wetterwoche mit vereinzelten Wolken und den heißesten Temperaturen von 29 Grad Celsius ab. Diese Bedingungen bieten den perfekten Rahmen für lange Abendwanderungen und den Genuß des Sonnenuntergangs um 18:33 Uhr.

Obwohl die Wetterkapriolen der Natur immer für eine Überraschung gut sind, bietet die kommende Woche in Portocolom ein Wechselspiel, das allerlei Arten von Freizeitaktivitäten erlaubt – vom gemütlichen Café-Besuch während der Regenschauer bis hin zu Sonnenbädern am Strand an den klaren Tagen. Sicher ist: Langweilig wird es wettertechnisch nicht auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:50:18. +++