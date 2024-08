7-Tage-Wetterausblick für Deià, Mallorca: Sonnige Aussichten mit gelegentlichen Regenschauern (16.8.2024)

Wettervorhersage für Deià: Sonne, vereinzelte Regenfälle und milde Brisen

Das idyllische Dorf Deià auf Mallorca lockt nicht nur mit seinem künstlerischen Flair und der malerischen Landschaft, sondern auch mit angenehmen sommerlichen Temperaturen. Werfen wir einen Blick auf die Wetteraussichten für die nächste Woche, vom 16. August bis einschließlich 23. August 2024.

Wetterhighlight dieser Woche: Sommerliche Höchsttemperaturen in Deià

Die kommenden Tage in Deià zeichnen sich durchweg durch sommerliche Temperaturen aus. Am Samstag, den 16. August, wird die Woche mit moderatem Regen, einer angenehmen Höchsttemperatur von 26°C und einer leichten Brise von 6 km/h eröffnet. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 75% und der Luftdruck bei 1016 hPa.

Auf den Regen folgt jedoch die Freude, denn der Sonntag, 17. August, erfreut Einheimische und Besucher mit klarem Himmel und einer noch wärmeren Temperatur von 29°C. Der Wind beruhigt sich auf angenehme 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 55%.

Der Montag, 18. August, zeigt sich ebenfalls freundlich mit nur leichtem Regen und hält die 29°C-Konstanz bei, während am Dienstag, 19. August, das Wetter mit ebenfalls leichtem Regen und einer Temperatur von 27°C ähnlich bleibt. Am Mittwoch und Donnerstag dürfen wir uns über klaren Himmel freuen, mit Temperaturen, die von 29°C auf angenehme 30°C klettern.

Den Höhepunkt erreicht das Wetter in Deià am Freitag, 22. August, mit einer Spitze von 31°C und einer leichten Brise bei teilweise bewölktem Himmel. Das wärmere Wetter kulminiert schließlich am Samstag, 23. August, mit nochmals moderatem Regen, aber einer hohen Temperatur von 32°C.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten in Deià variieren leicht, beginnend um etwa 05:02 Uhr morgens und enden um 18:44 Uhr abends am ersten Tag unserer Wettervorschau. In der kommenden Woche wird es täglich ein paar Minuten früher dunkel.

Wochenendausblick für Deià: Ideales Wetter für Aktivitäten im Freien

Für das kommende Wochenende zeichnen sich ideale Bedingungen für Unternehmungen in der freien Natur ab. Der Samstag, 22. August, bietet etwas kühlere 31°C, begleitet von einer milden Brise, perfekt für einen Spaziergang durch die atemberaubenden Landschaften Deiàs. Ein himmlisches Wochenende klingt mit moderatem Regen und einer Rekordtemperatur von 32°C am Sonntag aus, perfekt, um die einladenden Cafés und Galerien des Ortes zu genießen.

Verabschieden Sie sich von der Hitze und dem Stress des Festlandes und genießen Sie eine Woche voller Sonne und erfrischender Brisen in Deià auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:08:26. +++