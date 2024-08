7-Tage-Wettertrend für Banyalbufar: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer (16.8.2024)

Ausblick auf das Wetter in Banyalbufar vom 16.08.2024 bis 23.08.2024

Die kommende Woche in Banyalbufar bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus sonnigen Momenten und erfrischenden Regenschauern. Urlauber und Einheimische können sich auf tendenziell warme Temperaturen freuen, die ideale Voraussetzungen für diverse Freizeitaktivitäten im schönen Mallorca schaffen.

Angenehmer Start in die Woche mit Regen und Sonne

Am Freitag, den 16. August 2024, ziehen bei einer Temperatur von 26°C mäßige Regenschauer über Banyalbufar, während eine sanfte Brise mit 7 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 72%, was die Atmosphäre frisch und belebend macht. Der Tag erwacht um 5:03 Uhr und klingt um 18:45 Uhr aus.

Der Samstag, 17. August 2024, begrüßt die Bewohner mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 27°C. Eine leichte Brise bei geringerer Luftfeuchtigkeit von 60% lässt den Tag angenehm erscheinen. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang beschließen den Tag um 5:04 Uhr sowie 18:43 Uhr.

Wochenmitte mit leichtem Regen und warmen Sonnenstrahlen

Die Mitte der Woche wird von leichtem Regen begleitet. Am Sonntag und Montag (18. und 19. August 2024) werden jeweils Höchsttemperaturen um die 27°C und 28°C gemessen, bei einem Wind von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit um die 60%. Die Abende enden jeweils um 18:42 Uhr und 18:41 Uhr.

Der Dienstag, 20. August 2024, verspricht mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 27°C puren Sonnengenuss. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 60% und einem sanften Wind von 4 km/h können die Einwohner und Gäste Banyalbufars einen herrlichen Tag unter freiem Himmel verbringen.

Perfektes Freizeitwetter gegen Ende der Woche

Zum Ende der Woche hin dominieren teilweise bewölkte Himmel das Erscheinungsbild. Mittwoch und Donnerstag (21. und 22. August 2024) zeigen sich das Thermometer auf angenehme 28°C einpendelnd, während der Luftfeuchtigkeitsgehalt weiter auf angenehme 51% bis 53% sinkt. Die Abendstunden werden durch das Sonnenuntergangsfenster von 18:38 Uhr und 18:36 Uhr bestimmt.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der Freitag, 23. August 2024, mit leichtem Regen und den wärmsten Temperaturen der Woche, die bis auf 29°C ansteigen. Ein leichter Wind von 3 km/h sorgt für eine Erfrischung, bevor der Tag um 18:35 Uhr endet.

Für Banyalbufar steht also eine Woche bevor, in der das Wetter fast alles bietet, was sich das Herz wünscht: angenehme Wärme, erquickende Regenschauer und reichlich Sonnenschein. Ideal, um die malerische Landschaft Mallorcas zu erkunden oder sich einfach im mediterranen Flair zu entspannen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:02:12. +++