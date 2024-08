7-Tage-Wettervorhersage: Sonnenschein, vereinzelt Regen und laue Abende in Felanitx (16.8.2024)

Wettertrend für Mallorca: Felanitx genießt sommerliche Temperaturen

Die kommende Woche hält für die Bewohner und Besucher von Felanitx eine Mischung aus Sonne, leichtem Regen und angenehm warmen Temperaturen bereit. Mit einem weitgehend freundlichen Wettercharakter bietet sich die Gelegenheit, das malerische Städtchen und seine Umgebung zu genießen.

Sommerlaune in Felanitx: Moderater Regen weicht sonnigen Tagen

Am Freitag, dem 16. August 2024, sollten die Regenschirme griffbereit sein. Bei moderatem Regen, einer angenehmen Höchsttemperatur von 27°C und einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h gestaltet sich der Tag feucht, aber erträglich. Für alle Aktivitäten im Freien bietet sich dennoch genug Spielraum, da der Regen das sommerliche Gefühl kaum trüben kann.

Perfektes Wetter zum Sonne tanken am Wochenende

Das Wochenende startet mit einem klaren Himmel am Samstag, 17. August. Mit Höchsttemperaturen um 30°C und einem leichten Lüftchen von 4 km/h erwartet Sie ein perfekter Tag, um die Strände Mallorcas zu besuchen oder durch die Gassen Felanitxs zu schlendern. Der Sonnenaufgang um 5:02 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:40 Uhr rahmen einen langen, erlebnisreichen Tag wunderbar ein.

Leichte Regenschauer kündigen die neue Woche an

Nach einem sonnigen Wochenende wird der Beginn der neuen Woche von leichtem Regen eingeläutet. Am Sonntag und Montag dürfen Sie Temperaturen von 29°C bzw. 27°C erwarten. Diese leichten Schauer sind perfekt, um die Natur aufzufrischen und für eine willkommene Abkühlung zu sorgen.

25 Grad und mehr: Hochsommer in Felanitx hält an

Dienstag und Mittwoch bleiben mit 30°C und einem klaren bzw. leicht bewölkten Himmel hochsommerlich warm. Die Windgeschwindigkeiten sind mit 4 km/h sehr gering, so bleibt es größtenteils ruhig. Am Donnerstag schließt sich mit ähnlichen Bedingungen an und bietet somit ideale Voraussetzungen für alle, die das Freiluftleben auf der Insel schätzen.

Die kommenden Tage in Felanitx zeigen sich also von ihrer besten Seite. Nehmen Sie das schöne Wetter zum Anlass, die Vielfalt der Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Ob Sie sich am Strand entspannen, durch historische Städte schlendern oder die Natur Mallorcas erkunden möchten – das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:10:55. +++