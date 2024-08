Aktuelle Wettervorhersage für Portocolom: Eine Woche voller Sonnenschein und vereinzelten Regenschauern (16.8.2024)

Wochenwetter in Portocolom: Sonnige Aussichten mit gelegentlichen Regentropfen

Sie planen einen Aufenthalt in Portocolom oder sind bereits vor Ort? Das Wetter spielt für die meisten Aktivitäten eine große Rolle, und wir haben gute Nachrichten für Sie: Die kommenden Tage versprechen, überwiegend angenehme Sommerwetterbedingungen mit sich zu bringen. Ein perfektes Szenario für lange Strandtage, Erkundungstouren oder einfach zum Genießen der mallorquinischen Lebensart in einem der Cafés am Hafen.

Wetter im Detail: Portocolom vom 16.08.2024 bis 23.08.2024

Freitag, 16. August: Es beginnt mit moderatem Regen, und mit einem Höchstwert von 27°C wird es ein warmer Tag. Der Wind weht mild bei 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 61% liegt und der Luftdruck 1015 hPa beträgt. Ein idealer Tag, um es sich gemütlich zu machen und die Schönheit von Portocolom auch bei Regen zu schätzen.

Samstag, 17. August: Gegenüber dem Vortag zeichnet sich eine spürbare Verbesserung ab, denn der Himmel präsentiert sich klar, und die Temperaturen klettern auf angenehme 28°C. Bei schwachem Wind von nur 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 53% schafft dieser Tag optimale Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten. Lassen Sie sich diese Chance für einen Ausflug nicht entgehen!

Sonntag, 18. August: Das Wetter zeigt sich etwas launisch, da leichter Regen zu erwarten ist. Dennoch bleibt es mit 27°C warm. Die Windverhältnisse verschärfen sich leicht auf 9 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%, was für eine erfrischende Brise sorgt. Vergessen Sie nicht, einen Regenschirm einzustecken für eventuelle kurze Schauer!

Montag, 19. August: Ähnlich wie am Sonntag, wird mit leichtem Regen gerechnet, die Temperaturen sinken leicht auf 26°C. Der Wind beruhigt sich wieder auf 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit und der Druck weisen konstante Werte auf, was für ein recht stabiles Klima spricht. Es bleibt also weiterhin sommerlich.

Dienstag, 20. August: Ein herrlich klarer Himmel wird uns erneut zum Verweilen im Freien einladen. Mit 28°C und schwachem Wind von 5 km/h steht einem Tag am Meer oder einer ausgedehnten Wandertour nichts im Weg. Die geringere Luftfeuchtigkeit von 49% und der stabile Luftdruck sorgen für ein angenehmes Klima.

Mittwoch, 21. August: Die Bedingungen ändern sich leicht, indem vereinzelte Wolken für Abwechslung am Himmel sorgen. Dennoch bleibt die Temperatur konstant warm mit 28°C und einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% bleibt das Wohlbefinden an diesem Tag erhalten.

Donnerstag, 22. August: Über PortocolomPortocolom ziehen zerstreute Wolken, doch die Sonne lässt sich nicht gänzlich verdrängen. Die Temperatur bleibt gleichmäßig bei 28°C, und mit einem sanften Wind von 4 km/h fühlt sich der Tag perfekt an, um die Umgebung zu erkunden oder an der Strandpromenade zu entspannen.

Freitag, 23. August: Zum Endspurt der Woche begrüßt uns der Himmel mit einigen Wolken. Die Tageshöchstemperatur erreicht wieder 28°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 66% an. Bei einem mäßigen Wind von 5 km/h schließen wir die Wetterwoche in Portocolom positiv ab.

Ganz gleich, ob Sie die kommenden Tage für Freizeitaktivitäten nutzen möchten oder müssen: Die Wetterbedingungen in Portocolom bieten überwiegend gutes Sommerwetter mit hin und wieder notwendigen Regenpausen. Packen Sie sowohl Sonnenbrille als auch Regenschirm ein, um für jede Witterung gewappnet zu sein. Wir wünschen Ihnen eine großartige Zeit auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:29:45. +++