Das Wetter in Campanet: 16.08.2024 bis 23.08.2024 – Eine sommerliche Wetterwoche mit leichten Regenschauern erwartet Sie

Entdecken Sie die aktuellen Wetteraussichten für Campanet - ein idyllischer Ort auf der wunderschönen Baleareninsel Mallorca. Begeben Sie sich auf eine erhellende Reise durch unsere Wetterprognose für die nächste Woche und erfahren Sie alles über die zu erwartenden Temperaturen, Wetterbedingungen und Himmelsschauspiele vom 16.08.2024 bis 23.08.2024.

Ein bunter Mix aus Sonne und Regen erwartet Campanet

Freitag, 16.8.2024: Beginnen wir unsere Woche mit einer mäßig regnerischen Note. Die Temperaturen in Campanet erreichen gemäßliche 25°C, und der Wind hält sich mit 6 km/h zurück. Ein leichter Regenschauer bringt Abkühlung und frische Luft. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 74% und der Luftdruck zeigt stabile 1016 hPa an. Für Frühaufsteher: Die Sonne begrüßt Sie um 5:01 und verabschiedet sich um 18:43 Uhr.

Samstag, 17.8.2024: Der Samstag zeigt sich von seiner besten Seite, denn strahlend blauer Himmel und reines Sonnenvergnügen stehen auf dem Programm. Mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 29°C und einer geringen Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h wird dieser Tag zu einem Highlight. Beobachten Sie den Sonnenaufgang um 5:02 Uhr und den -untergang um 18:42 Uhr.

Die Wettertage bis zum 23. August gestalten sich ebenso vielfältig, mit einem Mix aus klarem Himmel, leichtem Regen und vereinzelten Wolkenformationen. Mehrere Tage werden Sie mit Temperaturen von bis zu 32°C erwarten, ideal, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Campanets in vollen Zügen zu genießen.

Wetter Aussicht für Campanet: Moderater Regen und Sonnenschein

Im Detail betrachten wir die Wetterentwicklung der nächsten Tage so: Nach dem klaren, sonnigen Samstag folgt ein weiterer Tag mit moderatem Regen am Sonntag (18.8.2024), wobei die Temperaturen auf angenehme 30°C steigen. Der Wind nimmt eine Brise an Geschwindigkeit auf und erreicht 8 km/h.

Beim Blick auf die kommenden Tage fällt auf, dass Campanet generell hohe Temperaturen und überwiegend trockene Verhältnisse genießen wird, mit kurzen Unterbrechungen durch leichten Regen.

Entspannte Sommerabende und leichte Brisen – Campanets Wetteraussichten bis 23.08.2024

Die darauffolgenden Tage überraschen mit einem Wechsel aus leichtem Regen bei 27°C am Montag (19.8.2024), einem klaren Himmel mit strahlender Sonne bei 30°C am Dienstag (20.8.2024) und wiederum sanften Temperaturen um die 30°C mit aufgelockerten Wolkendecken für Mittwoch und Donnerstag.

Zum Abschluss entsendet die Woche einen bescheidenen Höhepunkt mit einer Temperatur von 32°C bei leichtem Regen am Freitag (23.8.2024). Ein sanftes Lüftchen mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h wird Sie begleiten. Der Sonnenaufgang und -untergang vollziehen sich an diesem Tag um 5:08 Uhr beziehungsweise um 18:33 Uhr.

Diese achttägige Wettervorhersage bereitet jeden Sonnenanbeter und Naturfreund auf eine fantastische Zeit in Campanet vor. Erleben Sie stimmungsvolle Tage und herrliche Abendstunden unter dem mediterranen Himmel Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:04:59. +++