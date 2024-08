Wetter Alaró: 7-Tage-Prognose mit Sonne, Regen und sommerlichen Temperaturen (16.8.2024)

Wetterausblick für Alaró auf Mallorca: Sommerliche Temperaturen und vereinzelter Regen

Das Wetter in Alaró gestaltet sich in den kommenden Tagen äußerst abwechslungsreich. Mit Temperaturen, die in den sommerlichen Bereich klettern, können Einheimische und Besucher gleichermaßen rechnen. Trotz vereinzeltem Regen bleibt es überwiegend freundlich, womit spannende Outdoor-Aktivitäten und entspannte Stunden am Strand verlockend erscheinen.

Der Wettertrend für Alaró vom 16. Bis zum 23. August 2024

Freitag, 16. August 2024: Bei moderatem Regen und einer angenehmen Temperatur von 25 °C zeigt sich das Wetter von seiner erfrischenden Seite. Der Wind bläst leicht mit 3 km/h, was die Luftfeuchtigkeit von 70% kaum spüren lässt. Der Barometerstand liegt bei 1016 hPa.

Samstag, 17. August 2024: Der Himmel klart auf und präsentiert sich von seiner klarsten Seite. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 °C, ideal für Strandbesuche oder Wanderungen in der schönen Landschaft von Alaró. Bei einer niedrigen Windgeschwindigkeit von 3 km/h und einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 44% wird das Wetter sehr angenehm.

Sonntag, 18. August 2024: Leichte Regenschauer kühlen die sehr warmen 29 °C ab, was die Atmosphäre erfrischend und belebend macht. Der Wind weht etwas stärker mit bis zu 5 km/h. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1012 hPa.

Montag, 19. August 2024: Mit 27 °C und einem Himmel, der von vereinzelten Wolken durchzogen wird, bleibt es warm, doch angenehm. Die Windstärke beträgt sanfte 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat.

Dienstag, 20. August 2024: Ein perfekter Tag, um die Sonne zu genießen, denn der Himmel bleibt klar bei 30 °C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf ein erträgliches Maß von 37%, was das Wohlgefühl unter dem Sonnenschein erhöht.

Mittwoch, 21. August 2024: Die Temperatur steigt weiter an auf 32 °C bei leicht bewölktem Himmel, was für eine angenehme Brise und abendliche Lauheit sorgt.

Donnerstag, 22. August 2024: Gleichbleibend warm mit 32 °C, allerdings sinkt der Luftdruck auf 1012 hPa, was auf mögliche Wetteränderungen hindeuten könnte.

Freitag, 23. August 2024: Leichte Regenschauer kühlen die Hitze von 34 °C leicht ab. Der Wind bleibt still bei 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit angenehm niedrig ist.

Tipps für die kommende Woche in Alaró

Obwohl vereinzelter Regen erwartet wird, überwiegt die Sonne in Alaró. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten zu genießen, die diese pittoreske Stadt zu bieten hat. Und vergessen Sie nicht, entsprechenden Sonnenschutz zu verwenden, da die UV-Strahlung in diesen Tagen höher ausfallen kann.

Das Wetter in Alaró verspricht somit eine Woche voller Möglichkeiten, bei der für jeden Geschmack etwas dabei ist - ob Strandbesuche, Ausflüge in die Natur oder einfach das Genießen der entspannten Atmosphäre auf der Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 00:59:17. +++