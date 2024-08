Wetter in Algaida vom 16.08. bis 23.08.2024: Tägliche Vorhersage und Wochenübersicht

Wetterupdate für Algaida: Sonne, Regenschauer und sommerliche Temperaturen

Mit den warmen Sommertagen bietet Algaida auf Mallorca Köstlichkeiten, die weit über die kulinarische Welt hinausgehen. Das Wetter spielt mit einem bunten Mix aus Sonnenschein, einigen Regenmomenten und hohen Temperaturen eine ebenso beeindruckende Rolle in der kommenden Woche.

Die Wettervorhersage für Algaida im Detail

Freitag, 16. August 2024: Die Woche startet mit moderatem Regen bei einer angenehmen Temperatur von 26°C. Eine leichte Brise bei Windstärken um 4 km/h lässt die Blätter tanzen, während die Luftfeuchtigkeit bei 62% für Frische sorgt. Der Luftdruck liegt bei 1016 hPa. Sonnenaufgang und -untergang können Sie um 5:02 Uhr morgens bzw. um 18:43 Uhr abends erleben.

Samstag, 17. August 2024: Gönnen Sie sich eine Siesta unter dem klaren Himmel, denn das Thermometer klettert auf heiße 30°C. Die Luft bleibt mit einer Feuchtigkeit von 43% und einem Druck von 1015 hPa angenehm. Auch der Wind hält sich mit 4 km/h zurück.

Sonntag, 18. August 2024: Der Sonntag verspricht bei weiterhin 30°C leichtere Regenschauer. Der Wind nimmt auf 8 km/h zu, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 48% an. Der Druck fällt leicht auf 1012 hPa.

Montag, 19. August 2024: Mit zerbrochenen Wolken und 27°C kündigt sich ein angenehmer Tag an. Der Wind weht sanft mit 6 km/h, während der Druck wieder auf 1015 hPa ansteigt.

Dienstag bis Donnerstag (20.-22. August 2024): Die nächsten Tage begrüßen Sie mit klarem Himmel und Temperaturen die zwischen 30°C und 32°C schwanken. Die Luftfeuchtigkeit nimmt ab und erreicht ein Minimum von 31%, was für klare und trockene Tage spricht. Der Wind bleibt konstant leicht mit 4 km/h, und der Druck zeigt 1015 hPa an.

Freitag, 23. August 2024: Zum Abschluss der Woche nähern wir uns dem Hochsommer mit 33°C und gelegentlichen leichten Regenschauern. Mit 5 km/h Wind und einer Feuchtigkeit von 29% ist es ein perfekter Tag, um die Insel zu genießen. Druckverhältnisse bleiben stabil bei 1013 hPa.

Wochenendausblick für Algaida

Zum Wochenende hin erwarten Sie in Algaida Temperaturen über 30 Grad und eine angenehme Mischung aus Sonne und Wolken. Ein idealer Zeitpunkt für Aktivitäten im Freien oder um es sich am Strand gemütlich zu machen. Tauchen Sie ein in das mediterrane Flair und genießen Sie die warmen Abende unter den Sternen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:00:14. +++