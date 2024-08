Wetter in Son Servera: Aktuelle 7-Tage-Prognose für Mallorca (16.8.2024)

Leichte Regenschauer und sonnige Ausblicke: Das Wetter in Son Servera

Mildes Klima und mediterranes Ambiente zeichnen Mallorca als Urlaubsziel aus - doch wie präsentiert sich das Wetter in der kommenden Woche für Son Servera? Unsere aktuelle 7-Tage-Wettervorhersage bietet Ihnen einen detaillierten Blick auf das Wettergeschehen.

Freitag, 16.08.2024 - Moderate Regengüsse bei angenehmen Temperaturen

Mit 26 Grad Celsius und moderaten Regenschauern startet der Freitag in Son Servera in eine wohltemperierte Woche. Eine leichte Brise mit 7 km/h sorgt für frische Luft, während die Luftfeuchtigkeit bei 64% liegt. Beim Sonnenaufgang um 05:00 Uhr und Untergang um 18:41 Uhr können wir weitestgehend milde Wetterverhältnisse mit einer guten Balance aus Sonne und Regen erwarten.

Samstag, 17.08.2024 - Strahlend blauer Himmel und pure Sonne

Der Samstag verheißt bei 27 Grad und einem klaren Himmel einen perfekten Tag für Aktivitäten im Freien. Mit einer sanften Brise von 6 km/h und einer Raumfeuchte von 59% sind die Bedingungen ideal für einen Tag am Strand oder eine Erkundungstour durch Son Servera. Sonnenaufgang ist um 05:01 Uhr, Sonnenuntergang um 18:40 Uhr.

Sonniges Wochenende: 18. bis 19.08.2024 - Mit leichten Regenschauern durch die Tage

Am Sonntag steigen die Temperaturen auf 28 Grad, begleitet von leichten Regenschauern. Der Wind zieht mit 10 km/h etwas an, was für Abkühlung sorgen kann. Die Bedingungen sind weiterhin ideal für alle, die im Urlaub einen Mix aus Sonne und Regen schätzen, denn das Wetter bleibt wechselhaft, aber warm. Montag setzt sich dieser Trend mit 25 Grad und leichtem Regen fort.

Dienstag, 20.08.2024 - Zurück zur klaren Sicht unter der mallorquinischen Sonne

Eine herrlich klare Aussicht bietet der Dienstag in Son Servera: Mit 27 Grad und einem weiten, blauen Himmel ergreift ein Hauch von Hochsommer die Region. Genießen Sie die milde Brise von nur 2 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 53%. Der Sonnenaufgang um 05:03 Uhr und Untergang um 18:36 Uhr runden diesen idealen Sommertag ab.

Wochenmitte mit abwechslungsreicher Wolkendecke: 21.08. und 22.08.2024

Mit zerbrochenen Wolken am Mittwoch und verstreuten Wolken am Donnerstag bleibt das Wetterbild interessant bei 27 Grad beziehungsweise 28 Grad. Die Winde halten sich mit 4 und 5 km/h weiterhin bedacht, während sich die Luftfeuchtigkeit im angenehmen Bereich bewegt. Eine ausgeglichene Zeit für Ausflüge und Entspannung erwartet Sie.

Fazit: Eine Woche voll angenehmer Sommermomente in Son Servera

Die kommende Woche in Son Servera präsentiert sich als eine wahre Freude für Wetterfühlige: Temperaturstabile Tage mit Luft und liebevollen Sonnenstrahlen bieten den optimalen Rahmen für eine unvergessliche Zeit auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:27:35. +++