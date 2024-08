Wetteraussichten für Llucmajor (16.08.2024 bis 23.08.2024): Sonne und Regenschauer begleiten die Woche

Wöchentliche Wettervorschau für Llucmajor

In der malerischen Gemeinde Llucmajor auf Mallorca steht eine spannende Wetterwoche bevor. Die kommenden Tage bringen eine abwechslungsreiche Mischung aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Regenschauern, die Einheimischen und Urlaubern gleichermaßen ein gemischtes Potpourri an Wetterbedingungen bescheren.

Wetterprognose für Freitag, den 16.08.2024

Mit mäßigem Regen beginnt die Woche und lässt die Temperaturen bei angenehmen 27°C verweilen. Der Wind weht nur leicht mit etwa 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 58% liegt. Es lohnt sich, den Regenschirm nicht zu vergessen und die Natur nach dem Regen in ihrer erfrischten Pracht zu genießen.

Sonnig geht es weiter am Samstag, den 17.08.2024

Das Wetter klärt sich auf und bietet unter einem klaren Himmel warme 29°C. Bei einem leichten Luftzug von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 49% sollten Sie den Tag für Freizeitaktivitäten im Freien nutzen.

Der Sonntag, der 18.08.2024, bringt leichten Regen

Sonntag begrüßt uns mit leichtem Regen und Temperaturen um 28°C. Der Wind nimmt etwas zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h. Ideal, um sich eine kleine Auszeit in gemütlichen Cafés zu gönnen und das entspannte Inselleben zu genießen.

Veränderliche Wolkenbedeckung am Montag, den 19.08.2024

Zu Beginn der neuen Woche zeigen sich zerbrochene Wolken am Himmel. Die Temperaturen bleiben mit 26°C gemäßigt. Der Wind beruhigt sich wieder auf 7 km/h, was für angenehme Kühlung an einem Spaziergang am Strand sorgt.

Die Wochenmitte präsentiert sich sonnig

Mit klarem Himmel und 28°C lockt die Wochenmitte zu Ausflügen und Sonnenbaden. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind bleiben niedrig, was ideale Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten verspricht.

Wolkiges, aber trockenes Wetter setzt sich durch

Versprengte Wolken werden Sie am Donnerstag, den 20.08., und Freitag, den 21.08., begleiten, während die Quecksilbersäule auf bis zu 29°C klettert. Die moderate Luftfeuchtigkeit und der leichte Wind sorgen für angenehmes Wetter, bei dem Sie entspannen und die natürliche Schönheit Llucmajors genießen können.

Ausklang der Woche mit leichten Regenschauern

Zum Abschluss der Wetterwoche könnten am Samstag, den 23.08., leichte Regenschauer und 31°C für eine erfrischende Abkühlung sorgen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt stabil und der Wind erhält eine leichte Brise. Nutzen Sie die Chance für besinnliche Momente, während Sie das Wetter Mallorcas in vollen Zügen auskosten.

