Wetteraussichten für Marratxí: Temperaturanstieg und gemischte Wetterbedingungen vom 16. bis 23. August 2024 (16.8.2024)

Wetterübersicht für Marratxí – Sonne, Regen und Sommerhitze

Das malerische Marratxí auf Mallorca steht vor einer Woche voller Wettervielfalt, die von Regenschauern bis hin zu klarem Himmel reicht. Die folgende Wettervorhersage gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über das Wettergeschehen in Marratxí vom 16. August bis zum 23. August 2024.

Moderater Regen und hohe Temperaturen zum Wochenstart

Die Woche beginnt am 16. August mit moderatem Regen, einer Temperatur von angenehmen 27°C und leichten Winden um 4 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% und einem Luftdruck von 1016 hPa wird das Wetter als eher schwül empfunden.

Sonniges Wetter sorgt für ideale Freizeitbedingungen

Am 17. August setzt sich dann ein klarer Himmel durch, die Quecksilbersäule klettert auf bis zu 30°C, und ermöglicht somit perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Strandbesuche. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 48% fühlt sich das Wetter angenehm an.

Hitzige Tage und leichte Regenschauer durchbrechen die Woche

Der 18. August bringt leichten Regen bei weiterhin hohen Temperaturen bis 29°C. Ab dem 19. August sind wieder Wolken am Himmel zu sehen, doch bleibt das Thermometer mit 27°C weiterhin im sommerlichen Bereich. Die folgenden Tage werden von klarem Himmel und vereinzelten Wolken begleitet, wobei die Temperaturen am 20. und 21. August bei angenehmen 29°C bzw. 31°C liegen. Der 22. August wiederholt das Szenario mit 31°C und einzelnen Wolken am Himmel.

Regen und Rekordtemperaturen zum Wochenabschluss

Zum Ende der Woche, am 23. August, überrascht uns Marratxí mit moderatem Regen und einer Spitze von heißen 33°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 34%, wodurch die heißen Temperaturen etwas erträglicher werden.

Fazit der Wetterprognose für Marratxí

Zusammenfassend erlebt Marratxí eine Woche mit einem Mix aus Sonne und Regen. Die Morgendämmerung beginnt durchgängig zwischen 5:02 und 5:09 Uhr, und der Sonnenuntergang zieht sich von 18:44 bis 18:34 Uhr hin. Diese sommerliche Woche bietet viel Potenzial für Urlauber und Einheimische, das vielfältige Freizeitangebot von Mallorca voll auszuschöpfen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:16:07. +++