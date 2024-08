Wetteraussichten für Santa Margalida (16.8.2024 – 23.8.2024): Sonnenschein und vereinzelte Regengüsse (16.8.2024)

Wetterprognose für Santa Margalida: Eine sonnige Woche mit leichten Schauern

In der malerischen Ortschaft Santa Margalida erwartet Einheimische wie Urlauber eine Woche, die größtenteils von sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen geprägt sein wird. Durchsetzt mit einigen Tagen, an denen leichte Regenschauer die heißen Mittagsstunden etwas abkühlen, bietet Santa Margalida ideale Bedingungen für vielseitige Urlaubsaktivitäten, von Strandausflügen bis hin zu romantischen Abendspaziergängen bei Sonnenuntergang.

Freitag, 16. August 2024: Gemäßigter Regen bei sommerlichen 26°C

Der Freitag begrüßt uns mit einem wolkenverhangenen Himmel, aus dem sich gelegentlich moderater Regen ergießt. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 26°C, während eine leichte Brise mit rund 7 km/h weht. Eine Luftfeuchtigkeit von 70% und der leichte Niederschlag werden für eine frische Atmosphäre sorgen, was vor allem Erholungssuchenden zugutekommen wird. Der Tag beginnt früh um 05:00 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:42 Uhr.

Wochenendwetter: Strahlend blauer Himmel und Temperaturen bis zu 30°C

Das Wochenende gibt einen kleinen Vorgeschmack auf kommende Hochsommertage. Am Samstag, den 17. August, wird mit einer Maximaltemperatur von 28°C und minimalem Wind eine perfekte Szenerie für Liebhaber des Sonnenbads geschaffen. Der klare Himmel und die geringe Luftfeuchtigkeit von 54% laden zu diversen Outdoor-Aktivitäten oder einem entspannten Tag am Strand ein. Auch der Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite und präsentiert sich mit einer Höchsttemperatur von 30°C und kurzweiligem Regen, ideal um die Hitze ein wenig zu mildern. An beiden Tagen geht die Sonne kurz nach 5 Uhr auf und gegen 18:40 Uhr unter.

Blick auf die gesamte Woche: Konstant sommerliches Klima

Die nachfolgenden Tage lassen kaum einen Wunsch offen. Mit Temperaturen, die stetig bei rund 30°C liegen, und einem Mix aus klarem Himmel sowie vereinzelten Wolken, bietet Santa Margalida einen entspannten Rhythmus für allerlei Urlaubspläne. Der Wind hält sich konstant zurückhaltend und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich in einem angenehmen Rahmen. Der Luftdruck zeigt leichte Schwankungen, bleibt aber insgesamt im normalen Bereich. Das spätsommerliche Wetter setzt sich bis zum Donnerstag, den 23. August, fort – an diesem Tag steigen die Temperaturen auf 31°C, und erneut zeichnet sich der Tag durch verteilte Wolkenfelder bei einem leichten Nordostwind ab.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:22:25. +++