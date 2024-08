Wetteraussichten für Sóller: Hochsommerliche Temperaturen und vereinzelte Regenschauer (16.08.24 – 23.08.24)

Die aktuelle Wettervorhersage für Sóller

Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca präsentiert sich in der Woche vom 16. August bis zum 23. August 2024 von einer besonders sommerlichen Seite, trotz gelegentlicher Niederschläge. Unsere Wetterausblicke versprechen warme bis heiße Tage mit einer leichten Brise, perfekt für diverse Freizeitaktivitäten und Entdeckungstouren.

Wetterentwicklung mit sommerlichem Höhepunkt

Zu Beginn, am Freitag den 16. August, erwarten Sie in Sóller moderate Regenschauer bei angenehmen 25°C. Der leichte Wind von lediglich 5 km/h tut der Stimmung keinen Abbruch. Mit einer relativen Feuchtigkeit von 76 % und einem Luftdruck von 1017 hPa lässt sich der Tag trotzdem genießen. Das Wochenende startet mit einem klaren Himmel am Samstag, an dem die Temperaturen auf bis zu 29°C steigen und die Luftfeuchtigkeit auf erfrischende 52 % sinkt.

Der Sonntag bleibt mit leichten Regenfällen und Temperaturen um die 29°C weiterhin warm, während sich das Wetter am Montag mit ähnlichen Bedingungen präsentiert.

Sonnige Aussichten für die neue Woche

Nachdem Sie das Wochenende bereits mit einigen Sonnenstrahlen genießen konnten, wird es ab dem 20. August noch besser. Klare Himmel und hochsommerliche 29°C am Montag leiten eine idyllisch-warme Woche ein. Die Temperaturen steigen weiter an – am Dienstag und Mittwoch können Sie sich auf 31°C und eine leichte Brise einstellen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt niedrig, was für ein angenehmes Klima sorgt.

Abschließend wird der Höhepunkt der Woche erreicht: am Donnerstag, dem 23. August, klettert das Thermometer auf bis zu 33°C, begleitet von moderaten Regenschauern. Ein perfekter Tag, um die Schönheit Sóllers zu erleben, bevor der Himmel seine Schleusen öffnet.

Genießen Sie die mallorquinische Sonne mit Bedacht

Trotz der freudigen Temperaturen sollten Sie die Sonne mit Respekt genießen und ausreichenden Sonnenschutz anwenden, besonders in den Mittagsstunden. Die Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten versprechen lange und erlebnisreiche Tage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:26:54. +++