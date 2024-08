Wetterbericht für Ses Salines: Sonne und vereinzelte Regenschauer in der dritten Augustwoche 2024 (16.8.2024)

Wetteraussichten in Ses Salines: Eine Woche voller Sonne mit leichter Bewölkung

16. August 2024: Der Sommer in Ses Salines zeigt sich wieder von seiner abwechslungsreichen Seite. Beginnen wird die Woche mit einem leichten Regenschauer bei angenehmen 27℃, wobei der Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 7 km/h die Inselbewohner erfrischt. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 60% im moderaten Bereich, und der Luftdruck erreicht eine Stabilität von 1015 hPa. Das frühe Aufstehen wird mit einem Sonnenaufgang um 05:01 Uhr belohnt, während der Sonnenuntergang um 18:42 Uhr den Tag beschließt.

17. August 2024: Mit einem klaren Himmel und steigender Quecksilbersäule auf 29℃ steht uns in Ses Salines ein herrlich sonniger Tag bevor. Die leichte Brise bei nur 4 km/h wird kaum zu spüren sein, und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 50%. Der Luftdruck bleibt konstant bei 1015 hPa. Der Tag erwacht um 05:02 Uhr, und der Abend klingt um 18:41 Uhr aus.

Stabile Wetterverhältnisse und optimale Temperaturen für Outdoor-Aktivitäten

Die darauf folgenden Tage markieren eine stabil bleibende Wetterlage. Am 18. August ist mit einer Temperatur von 28℃ und einer Windgeschwindigkeit von 9 km/h unter einer leicht bewölkten Himmelsdecke perfektes Wetter, um die Natur zu genießen, gegeben. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 61% und einem leicht gesunkenen Luftdruck von 1012 hPa zu verzeichnen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich am 19. August, wo trotz leichter Bewölkung das Thermometer angenehme 26℃ anzeigt, bei einem Wind von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 60%. Der Luftdruck korrigiert sich auf 1015 hPa zurück.

Blick in die Zukunft: Endspurt der Woche in Ses Salines

Zum Ende der Woche bleibt es in Ses Salines freundlich und einladend. Der 20. und 21. August versprechen klaren Himmel beziehungsweise vereinzelte Wolken mit Spitzenwerten von 28 bis 29℃. Bei einer Windgeschwindigkeit von 4-5 km/h und abnehmender Luftfeuchtigkeit gestalten sich diese Tage als ideal für Strandbesuche und spätsommerliche Ausflüge. Der Luftdruck scheint stabil.

Der 22. und 23. August runden die Wetterwoche mit ähnlichen Bedingungen ab. Die Temperaturen liegen konstant bei 29℃, und obwohl sich einige Wolken am Himmel zeigen, bleibt es überwiegend heiter. Auch hier bleibt die Windgeschwindigkeit moderat und die Luftfeuchtigkeit im angenehmen Bereich.

In dieser Woche steht dem Genuss der mallorquinischen Sonne und der wunderschönen Landschaften in Ses Salines also nichts im Wege. Packen Sie die Badehose und die Wanderschuhe ein, denn das Wetter spielt mit!

