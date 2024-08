Wetterprognose für Escorca: Eine sommerliche Woche mit vereinzeltem Regen (16.8.2024)

Wetter in Escorca: Kommt jetzt der Sommer zurück?

Erleben Sie eine weitere warme Augustwoche in Escorca, präsentiert von der Mallorca Zeitung. In den kommenden sieben Tagen stehen Mallorca-Reisende und Einheimische unter einem meist freundlichen Himmel. Dennoch gibt es vereinzelt Regengüsse, die für eine frische Brise sorgen. Die Temperaturen schwanken in unserer Wetterprognose zwischen 22 und 30 Grad Celsius, mit einer tendenziell steigenden Tendenz zum Wochenende.

Die Wetterlage in Escorca: Tägliche Details

Wochenend-Wetter für Escorca: Sonne oder Regen?

Das Wochenende sieht gemischt aus – während Samstag Ihnen hohe Temperaturen bei leicht bewölktem Himmel verspricht, sollten regenfeste Aktivitäten für Sonntag geplant werden, da leichter Regen erwartet wird. Dennoch bleibt es warm, sodass Wetterbedingungen den Freizeitaktivitäten keinen Abbruch tun sollten.

Die Sonne geht in Escorca gegen 5:08 Uhr auf und liefert Ihnen täglich über 13 Stunden Sonnenlicht für alle möglichen Aktivitäten, bis sie gegen 18:34 Uhr untergeht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:09:11. +++