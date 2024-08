Wetterprognose Vilafranca de Bonany (16.08.2024 bis 23.08.2024): 7-Tage-Vorhersage mit Sonnenschein und vereinzelten Schauern

Wettervorhersage für Vilafranca de Bonany vom 16.08. bis zum 23.08.2024

Die kommende Woche in Vilafranca de Bonany verspricht eine Mischung aus sommerlicher Wärme, klarem Himmel und leichten Regenschauern. Erleben Sie das ideale Mallorca-Wetter, das für jede Art von Outdoor-Aktivitäten bestens geeignet ist. Lesen Sie weiter, um genau zu erfahren, was Sie in der kommenden Woche erwarten wird.

Wetter in Vilafranca de Bonany: Ein sommerlicher Start

Am Freitag, den 16. August 2024, öffnet der Sommer seine Pforten mit moderatem Regen, aber die Temperaturen bleiben angenehm bei 26°C. Ein leichter Wind von 7 km/h wird die Frische des Regens unterstreichen. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 63% und der Luftdruck bei 1016 hPa. Sonnenauf- und -untergang finden um 05:01 Uhr bzw. 18:42 Uhr statt.

Klarer Himmel und Sommerwärme

Der Samstag, 17. August, zeigt sich mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 29°C - ideal für einen Strandtag oder eine Erkundungstour durch Vilafranca de Bonany. Der Wind weht schwächer mit nur 5 km/h, und die trockenere Luft mit einer Feuchtigkeit von 44% verspricht einen komfortablen Tag.

Leichter Regen und steigende Temperaturen

Am Sonntag, den 18. August, klettern die Temperaturen auf sommerliche 30°C, begleitet von leichtem Regen. Windböen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 47% steigt, und der Druck auf 1012 hPa sinkt.

Angenehme Erfrischung mit leichtem Regen

Der Start in die neue Woche am Montag, den 19. August, bringt erneut leichten Regen mit sich bei Temperaturen um die 26°C. Dies mag als eine willkommene Abkühlung betrachtet werden, während die Windgeschwindigkeiten mit nur 4 km/h minimale Abkühlungseffekte liefern werden.

Höhepunkt der Woche: Klare Himmel und Höchsttemperaturen

Von Dienstag bis Donnerstag (20. - 22. August) bleibt das Wetter in Vilafranca de Bonany beständig. Erwarten Sie klaren bis leicht bewölkten Himmel mit konstanten 31°C und geringer Luftfeuchtigkeit, was die Tage zu den idealen Kandidaten für längere Ausflüge und Entspannung im Freien macht.

Gemäßigte Verhältnisse zum Wochenabschluss

Freitag, der 23. August, hält das sommerliche Klima aufrecht, auch wenn der Tag mit leicht bewölktem Himmel etwas Zurückhaltung zeigt. Bei Temperaturen von 31°C und einer angenehmen Brise, können Sie Ihre Woche auf der Insel beenden, während Sie den verlängerten Mallorca-Sommer genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:28:58. +++