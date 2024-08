Wettervorhersage Capdepera: Wechselhafte Bedingungen vom 16.08. bis 23.08.2024

Wetteraussichten für Capdepera: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regenschauern

Die kommende Woche in Capdepera verspricht eine interessante Mischung aus heiterem Sonnenschein und erfrischenden Regenschauern. Bewohner und Besucher können sich auf wechselhafte Wetterbedingungen einstellen, die in dieser malerischen Region der Insel allerlei Aktivitäten ermöglichen. Hier ist, was Sie zwischen dem 16.08. und 23.08.2024 erwarten können.

Ausblick für das Wetter in Capdepera am 16.08.2024

Der Beginn der Woche am 16. August wird von moderatem Regen bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius gekennzeichnet sein. Eine sanfte Brise mit Windgeschwindigkeiten von etwa 7 km/h leitet den Tag ein, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 66 Prozent und einem Luftdruck von 1015 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zeichnen den Tag von 04:59 Uhr morgens bis 18:41 Uhr abends.

Klarer Himmel und milde Temperaturen am 17.08.2024

Mit einem klaren Himmel begrüßt der 17. August die Inselbewohner und verspricht einen strahlenden Tag. Die Temperaturen bleiben mit 26 Grad Celsius konstant, während die Windgeschwindigkeiten und die Luftfeuchtigkeit beidesamt/halbige Bedingungen gewährleisten.

Gemischtes Wetter am Wochenende

Zum Wochenende erwartet Capdepera am 18. August wieder moderaten Regen und leicht gestiegene Temperaturen von 27 Grad Celsius. Ein etwas kräftigerer Wind mit 11 km/h trägt zur Abkühlung bei. Am Folgetag wird das Wetter mit leichtem Regen bei 24 Grad Celsius etwas kühler, allerdings mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 74 Prozent.

Entspannte Tage unter der Sonne und Wolken

Danach winken einige Tage der Entspannung unter der Sonne Mallorcas. Der 20. und 21. August versprechen klaren Himmel bis milde Bewölkung und halten das Thermometer stetig bei angenehmen 27 Grad Celsius. Die Windverhältnisse beruhigen sich auf 2 bis 3 km/h und ermöglichen somit ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien.

Ausklang der Woche mit leichten Wolken

Die abschließende Phase der Woche in Capdepera zeigt sich leicht bewölkt, und trotz einer möglichen Druckabnahme bleibt das Wetter angenehm mit Temperaturen um die 27 Grad Celsius. Leichte Brisen bis 6 km/h laden zu gemütlichen Abendspaziergängen ein. Das tägliche Lichtspiel beginnt kurz nach fünf Uhr morgens und endet jeweils kurz nach halb sieben am Abend.

Genießen Sie die warmen Sommertage in Capdepera, während Sie die vielfältigen Wettermuster der Region erleben. Egal, ob Sie die Natur erkunden, am Strand entspannen oder kulturelle Sehenswürdigkeiten besichtigen, das Wetter bietet für jede Aktivität die passende Kulisse.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:06:01. +++