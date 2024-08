Wettervorhersage in Pollença: Sonne, Regen und angenehme Temperaturen (16.8.2024)

Das Wetter in Pollença: 7-Tage-Trend und Tageslichtstunden

Die Wettervorhersage für Pollença auf Mallorca präsentiert sich als wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne, gelegentlichen Regenfällen und durchgehend angenehmen Temperaturen. Mit Höchstwerten, die die 30°C-Marke streifen, sollte man für die kommende Woche vielleicht doch den Regenschirm griffbereit halten, während die Sonnencreme dennoch ein treuer Begleiter bleibt.

Heutiges Wetter und Prognose für die nächsten Tage

Am 16. August 2024 erwartet die Besucher Pollenças mäßiger Regen bei einer Temperatur von 25°C. Der Wind bläst leicht mit 7 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 76% sorgt für ein feuchtwarmes Klima. Der Druck liegt bei 1016 hPa. Sonnenauf- und untergang können um 5:01 Uhr bzw. 18:43 Uhr bewundert werden.

Am darauf folgenden Tag, dem 17. August, wird das Wetter wieder freundlicher mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 28°C. Der Wind beruhigt sich auf leichte 4 km/h und das Hygrometer zeigt eine Abnahme der Feuchtigkeit auf 58% an. Der barometrische Druck bleibt nahezu stabil.

Für den 18. August sagt die Prognose wieder moderaten Regen bei Höchsttemperaturen von 29°C voraus. Die Windgeschwindigkeit zieht auf 10 km/h an und die Feuchtigkeit bleibt mit 57% relativ niedrig. Der Luftdruck sinkt leicht.

Blick auf das Wochenende und darüber hinaus

Das Wochenende wird eingeläutet mit leichtem Regen am 19. August bei 26°C und einem ruhigen 5 km/h Wind. In den darauffolgenden Tagen klart der Himmel auf, und Pollença erfreut sich an Temperaturen von bis zu 29°C bei klarer Sicht und vereinzelten Wolken. Der Wind hält sich zurück, was für angenehme Abende draußen sorgt. Mit der sinkenden Feuchtigkeit steigt das Thermometer zum Ende der Woche hin leicht an, am 23. August könnte es sogar bis auf 30°C warm werden, begleitet von leichtem Regen.

Die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten pendeln sich ein und die Tage beginnen und enden jeweils ein wenig später, was auf das baldige Ende des hochsommerlichen Klimas hinweist.

Ob es nun ein Strandtag wird oder man doch lieber das kulturelle Angebot Pollenças wahrnimmt, das Wetter scheint für diverse Unternehmungen bereit zu sein. Wie es für diese Art von mediterranem Klima üblich ist, werden die Abende immer noch lang und warm bleiben und zu verschiedenen Aktivitäten einladen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:19:21. +++