Wettervorhersage Manacor: 7-Tage-Trend mit Sonne, Wolken und Temperaturausblick (16.8.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Manacor: 7-Tage-Übersicht

Mit einem gemischten Korb aus sonnigem Himmel, einigen Wolkenformationen und leichten Regenschauern präsentiert sich das Wetter in ManacorManacor über die kommende Woche als eine vielseitige Palette meteorologischer Erscheinungen.

Kurzer Regen gefolgt von klarerem Himmel

Der Freitag hält moderate Regenfälle bereit, bei einer gemütlichen Brise von 7 km/h und Temperaturen, die sich auf angenehmen 26°C einpendeln. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%, während der Luftdruck auf 1015 hPa steht. Trotz des Regens zeigt sich das Wetter von einer milden Seite, womit der Regenschirm zum gelegentlichen Begleiter avanciert.

Wochenende lockt mit klarerem Himmel

Das Wochenende begrüßt die Bürger und Besucher Manacors mit einem klaren Himmel am Samstag und einer leichten Brise, die durch die Straßen weht. Die Quecksilbersäule erreicht dabei 29°C, was zu einem perfekten Tag für Outdoor-Aktivitäten einlädt. Am Sonntag ziehen zwar leichte Regenschauer auf, doch die Temperaturen bleiben mit ebenfalls 29°C im sommerlichen Bereich.

Stabiles Hoch mit Chancen auf Sonne

Zu Beginn der nächsten Woche bleibt das stabile Hoch über Manacor bestehen. Leichter Regen am Montag weicht am Dienstag und Mittwoch einem klaren Himmel mit Temperaturen von bis zu 29°C am Dienstag und 30°C am Mittwoch – ideal für Strandgänger und Sonnenanbeter. Trotz des vorübergehenden Besuchs von Wolken am Donnerstag und Freitag, bleibt es mit um die 29°C weiterhin warm.

Ein Blick auf die Wetterdetails der folgenden Tage

Während sich die Sonne zu diesen Zeiten bereits um 5:06 Uhr beziehungsweise 5:07 Uhr zeigt, klingen die Tage mit malerischen Sonnenuntergängen um 18:33 Uhr beziehungsweise 18:32 Uhr aus.

Wetterausblick: Was bringt die neue Woche?

Die kommende Woche verspricht, dass sich die angenehmen Temperaturen zusammen mit einer Mischung aus Sonne und Wolken behaupten. Die Wetterprognose für Manacor zeigt demnach, dass die Stadt auf Mallorca weiterhin ein beliebtes Ziel für alle bleibt, die das mediterrane Klima lieben und sich nach Freizeitaktivitäten im Freien sehnen.

Behalten Sie den blauen Himmel im Auge, und denken Sie daran, bei gelegentlichen Regengüssen immer einen Regenschirm zur Hand zu haben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:14:40. +++