Wettervorhersage Maria de la Salut: 7-Tage-Ausblick mit Sonnenschein und Regen (16.8.2024)

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Trend in Maria de la Salut auf Mallorca

Mit dem Hochsommer in vollem Gange, bietet Maria de la Salut auf Mallorca eine abwechslungsreiche Wetterlage, die sowohl für Sonnenanbeter als auch für die Liebhaber der erfrischenden Regenschauer etwas bereithält. Erfahren Sie hier, wie sich das Wetter in der nächsten Woche in Maria de la Salut präsentieren wird, inklusive Tageshöchsttemperaturen, Niederschlagswahrscheinlichkeit und Windverhältnissen.

Heutiges Wetter und Ausblick auf die Woche

Am Freitag, den 16. August 2024, erwarten wir moderaten Regen mit angenehmen Temperaturen um die 26°C. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 68% und einem leichten Wind von 7 km/h werden Sie einen gemütlichen Sommertag erleben. Der sonnige Ausblick für Samstag lässt mit 29°C und einem klaren Himmel perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten erwarten.

Sonnenschein und gelegentliche Niederschläge

In den folgenden Tagen steigen die Temperaturen, mit einem Peak von bis zu 32°C erwartet. Am Sonntag und Montag sorgt leichter Regen für eine angenehme Abkühlung, der Himmel bleibt größtenteils klar bis leicht bewölkt. Geringe Windgeschwindigkeiten und eine moderate Luftfeuchtigkeit garantieren komfortable Bedingungen.

Stabile Wetterlage um den 22. und 23. August

Zum Ende der nächsten Woche hin deutet sich eine sehr stabile Wetterlage mit Tageshöchsttemperaturen von 32°C und leichten Regenschauern am Donnerstag an. Trotz der Regengüsse ist mit genügend Sonnenstunden zu rechnen, was die Tage ideal für Ausflüge und das Erkunden der Insel macht.

Natur und Freizeit in Maria de la Salut

Mit dieser angenehmen Wetterprognose bietet Maria de la Salut die perfekte Kulisse für ein breites Spektrum an Freizeitaktivitäten. Ob Sie die pittoresken Landschaften erkunden oder sich in den zahlreichen Cafés und Restaurants entspannen möchten – das Wetter spielt mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.8.2024, 01:15:25. +++