Ideales Sommerwetter in Petra: Sonnige Aussichten für die kommenden 7 Tage (17.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen

Die kommenden sieben Tage versprechen in Petra ein wahres Sommermärchen zu werden. Bei strahlendem klarem Himmel und Temperaturen, die kontinuierlich zwischen 27 und 31 Grad Celsius schwanken, können Einheimische und Besucher das beste Mallorcas genießen.

Beständige Wetterlage und leichte Brisen

Am heutigen Samstag, den 17. August 2024, erleuchtet die Morgensonne Petra bereits um 03:06 Uhr. Mit einer Tageshöchsttemperatur von 27 Grad und einer sanften Brise von 6 km/h können Urlauber die klare Sicht und die geringe Luftfeuchtigkeit von 27 Prozent auskosten. Der Tag klingt mit einem Sonnenuntergang um 16:18 Uhr aus. Die atmosphärischen Bedingungen, mit einem Luftdruck von 1007 hPa, versprechen einen angenehmen Tag.

Stetig steigende Temperaturen im Laufe der Woche

Der Sonntag begrüßt Petra mit ähnlichem Wetter. Die Tageshöchsttemperatur von 28 Grad und eine konstante Brise halten die Hitze in einem angenehmen Bereich. Geringe Luftfeuchtigkeit von 14 Prozent und ein Luftdruck von 1008 hPa begünstigen auch an diesem Tag die perfekten Bedingungen für alle erdenklichen Aktivitäten unter freiem Himmel.

Mit Beginn der neuen Woche setzen sich die sommerlichen Verhältnisse fort. Am Montag erreichen wir sogar die 30-Grad-Marke, und am Dienstag steigt das Thermometer weiter auf 31 Grad. Die Windgeschwindigkeiten bleiben beständig niedrig und die Luftfeuchtigkeit auf einem erträglichen Level, was für eine optimale Urlaubsstimmung sorgt.

Genießen Sie beständiges Sommerwetter in Petra

Die zweite Hälfte der Woche bleibt der klare Himmel das Hauptmerkmal des Wetters in Petra. Mit temperaturstabilen Bedingungen um die 30 Grad und leichter Brise können Ausflüge, Strandtage und Abendveranstaltungen ohne Unterbrechungen geplant werden.

Insbesondere für Wochenendplanungen liegt Petra ganz weit vorn: Mit klaren Himmeln am Samstag und Sonntag können Sie Ihre Freizeitaktivitäten ohne Sorgen um schlechtes Wetter durchführen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt niedrig und die angenehmen Abendtemperaturen laden zu langen Spaziergängen und gemütlichen Nächten ein.

Markieren Sie diese Woche in Ihrem Kalender als die perfekte Zeit, um das herrliche Wetter in Petra zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:36:33. +++