Mallorca Wetterbericht: Sonnenschein und Sommergewitter in Fornalutx (17.08.2024 bis 24.08.2024)

Das Wetter in Fornalutx: Sommerliche Temperaturen und gelegentliche Regenschauer

Mallorca erfreut sich auch in der dritten Augustwoche an beständigem Sommerwetter. Insbesondere in der idyllischen Gemeinde Fornalutx dürfen sich Einheimische und Urlauber auf angenehme Tage mit hohen Temperaturen und erfrischenden Regengüssen einstellen. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Wettertrends der Woche.

Wetterverlauf der aktuellen Woche in Fornalutx

Die Woche beginnt mit leichten Regenschauern, wobei das Thermometer am Samstag, den 17. August 2024, Höchsttemperaturen von 28°C zeigt. Trotz des Regens bleibt der Wind mit 3 km/h sanft.

Am Sonntag bleibt es bei ähnlichen Bedingungen mit Temperaturen um die 29°C. Beobachten Sie den Himmel, der von Wolken verhangen sein kann, aber auch sonnige Momente bietet. Ein leichter Wind wird die Bucht von Fornalutx sanft bewegen.

Die Wetterlage beruhigt sich am Montag mit broken clouds und einer leichten Zunahme der Windgeschwindigkeiten auf 4 km/h. Das Barometer zeigt 1015 hPa, was auf stabile Wetterverhältnisse hinweist.

Vom Dienstag bis zum Donnerstag können Sie weite Himmel und klare Ansichten genießen, da der Himmel sich über Fornalutx aufklärt und für sonniges und klares Wetter sorgt.

Das absolute Highlight bringt das Wetter am Samstag, den 24. August: Mit Spitzenwerten von 32°C zeigt sich der Sommer von seiner schönsten Seite. Perfekt, um Fornalutxs charmante Plätze und Gassen zu erkunden oder in der Serra de Tramuntana zu wandern.

Tipps zur Freizeitgestaltung nach Wetterlage

Nutzen Sie die angenehmen Abendtemperaturen für Spaziergänge entlang der Orangenhaine oder genießen Sie lokale Gaumenfreuden in den gemütlichen Restaurants des Dorfes. Die lebhaften Sonnenauf- und untergänge – mit Zeiten von etwa 05:03 Uhr bis 18:43 Uhr zu Wochenbeginn und später gegen Ende der Woche – bieten traumhafte Fotomotive für Hobbyfotografen und Naturfreunde.

Wochenend-Wetteraussichten in Fornalutx

Das bevorstehende Wochenende präsentiert sich als perfekte Mischung aus Sonnenschein und Sommerbrisen. Verpassen Sie nicht die Chance auf entspannende Tage unter der mallorquinischen Sonne, bevor sich der August dem Ende zuneigt.

Das schöne Wetter in Fornalutx verspricht eine Woche voller Gelegenheiten, um die Wunder dieser malerischen Gegend zu genießen. Packen Sie Ihre Badesachen für einen Sprung ins Meer, Ihre Wanderschuhe für Abenteuer oder einfach nur ein gutes Buch für entspannte Stunden im Schatten einer Palme.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:30:12. +++