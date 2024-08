Palma Mallorca Wettervorhersage (17.08.24 bis 24.08.24): Sonnenschein und sommerliche Temperaturen

Aktuelle Wetteraussichten für Palma de Mallorca

Palma de Mallorca, die strahlende Hauptstadt der beliebten Baleareninsel, verspricht eine Woche voller Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen. Lassen Sie uns einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für die kommenden Tage werfen und erfahren, was das Wetter vom 17. August bis zum 24. August 2024 für uns bereithält.

Wetterüberblick für Palma de Mallorca: 17.08.24 bis 24.08.24

Beginnen wir mit einem sonnigen Start in die Woche. Der 17. August zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und sommerlichen 30°C. Ein leichter Wind mit nur 4 km/h sorgt zusammen mit einer Luftfeuchtigkeit von 50% für perfekte Bedingungen, um das städtische Flair zu genießen. Der Sonnenaufgang startet um 05:04 Uhr und gibt den Startschuss für einen wundervollen Tag, der um 18:43 Uhr mit dem Sonnenuntergang ausklingt.

Am 18. August können wir mit einer leichten Bewölkung bei 29°C rechnen. Der Wind bleibt beständig, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 58% an, während der atmosphärische Druck auf 1013 hPa sinkt. Ein idealer Tag, um die Kulturangebote der Stadt zu erkunden oder in einem der vielen Straßencafés zu verweilen.

Das Wetter am 19. August präsentiert sich mit aufgelockerten Wolken bei immer noch warmen 26°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 62% werden Sie wahrscheinlich das ein oder andere Mal den Schatten aufsuchen wollen, um sich zu erfrischen.

Perfektes Ferienwetter in Palma de Mallorca

Die Tage darauf verheißen weiterhin Gutes: Der 20. August begrüßt uns wieder mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 28°C. Der Wind und die Luftfeuchtigkeit bleiben auf einem angenehmen Niveau, was zu langen Spaziergängen am Strand oder aktivem Sightseeing einlädt.

Am 21. August ziehen leichte Regenschauer vorüber, die die heißen 30°C-Temperaturen angenehm abkühlen werden. Bei geringer Windgeschwindigkeit von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 50% lässt es sich hervorragend durch die historischen Gassen Palmas schlendern.

Der 22. und 23. August bringen jeweils klares Wetter und hohe Temperaturen von knapp 30°C zurück nach Palma, sodass die Sommeratmosphäre weiter genossen werden kann. Die Tage enden mit Sonnenuntergängen um 18:36 Uhr bzw. 18:34 Uhr und hinterlassen lange Abende voller Möglichkeiten.

Den Abschluss dieser sommerlichen Woche bildet der 24. August mit einem klaren Himmel und heißen 30°C. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit konstant, was den perfekten Rahmen für einen letzten Ausflug oder Tag am Strand bietet. Der Sonnenaufgang um 05:10 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:33 Uhr runden diesen schönen Tag ab.

Zusammenfassung der Wetteraussichten für Palma

Fassen wir zusammen, Palma de Mallorca steht eine Woche voller Sonne und Wärme bevor. Genießen Sie die perfekten Bedingungen für alle Arten von Freizeitaktivitäten. Vergessen Sie nicht, sich ausreichend zu schützen und Hydrationspausen einzulegen, um die mallorquinische Sonne in vollen Zügen zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:36:13. +++