Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer: Das Campanet-Wetter vom 17.08.2024 bis 24.08.2024 im Detail

Wetterprognose für Campanet: Eine Woche voller Sonnenschein und vereinzelte Regenmomente

Wenn Sie Ihre nächsten Aktivitäten in Campanet planen, können Sie sich auf eine überwiegend sonnige Woche mit angenehmen Temperaturen freuen. Unsere detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in das Campanet-Wetter von Samstag, den 17. August bis Freitag, den 24. August 2024.

Sonniger Start in die Woche mit klarem Himmel

Am Samstag erwartet die Besucher und Einwohner Campanets ein strahlend blauer Himmel mit klarem Wetter und Temperaturen von bis zu 29°C. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h sorgt für angenehme Frische. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50% und mit einem Luftdruck von 1016 hPa steht einem entspannten Auftakt des Wochenendes nichts im Wege. Genießen Sie die frühe Sonne bereits ab 5:02 Uhr morgens und lassen Sie den Tag mit einem spektakulären Sonnenuntergang um 18:42 Uhr ausklingen.

Kurze Erfrischung durch leichten Regen

Der Sonntag bringt eine kleine Abwechslung mit sich: leichter Regen zieht auf und tränkt die Insel mit einer frischen Briese. Dabei steigen die Temperaturen weiter auf 30°C. Der Wind weht sanft mit 5 km/h und die Feuchtigkeit fällt auf 44%. Das barometrische Niveau fällt leicht auf 1013 hPa. Dennoch ist die Sonne Ihr treuer Begleiter - erwachen Sie mit ihr um 5:03 Uhr und verabschieden Sie sich um 18:40 Uhr.

Bewölkter Montag und ansteigende Temperaturen

Beginnend mit Montag, den 19. August, dürfen Sie mit gebrochenen Wolken rechnen, die das Himmelspanorama verschönern, ohne die Sonnenfreuden zu schmälern. Die Temperatur behält ihre angenehme Wärme bei 28°C. Ein schwacher Wind von 3 km/h und eine stabile Luftfeuchtigkeit von 50% bieten optimale Bedingungen. Der Luftdruck stabilisiert sich auf 1014 hPa. Auch hier lädt der Sonnenaufgang um 5:04 Uhr zu frühen Aktivitäten ein und lässt Sie erst um 18:39 Uhr in den Abend übergehen.

Die weitere Woche präsentiert sich in einem Mix aus klarem Himmel und partieller Bewölkung. Dabei klettern die Temperaturen bis zu heißen 32°C am Donnerstag. Ein leichter Wind trägt zu einem trockeneren Klima mit fallender Feuchte bei. Das sommerliche Wetter in Campanet bietet ideale Bedingungen für Ausflüge und Entspannung im Freien.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein mit milden Unterbrechungen

Zusammengefasst hält das Campanet-Wetter für Sie über die kommende Woche hinweg viel Sonne und Wärme bereit, mit nur gelegentlichen, erfrischenden Regenschauern. Mit dem stabilen Wetter und den angenehmen Temperaturen steht Ihren Urlaubsplänen oder Alltagsaktivitäten nichts im Wege.

Bleiben Sie informiert über aktuelle Wettertrends und planen Sie vorausschauend mit der Mallorcazeitung.es. Wir wünschen Ihnen eine herrliche Woche in Campanet!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:25:53. +++