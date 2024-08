Sonniges Hochsommer-Wetter in Consell: Die Wettervorhersage für die Woche vom 17. bis 24. August 2024 (17.8.2024)

Der aktuelle Wetterausblick für Consell

Eine strahlende Hochsommerwoche erwartet die Einwohner und Besucher von Consell auf Mallorca. Mit Temperaturen, die täglich an der 30-Grad-Marke kratzen, kann man sich auf viele sonnige Stunden und optimale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien freuen.

Wetterprognose für Samstag, den 17. August 2024

Am Samstag zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Mit klarem Himmel und einer Temperatur von 30°C ist es der perfekte Tag für einen Ausflug an die Küste oder eine Wanderung in der malerischen Inselmitte. Der Wind bleibt mit leichten 2 km/h fast unbemerkt und die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 45 Prozent.

Leichter Regen am Sonntag

Der Sonntag bringt eine kleine Abwechslung ins sommerliche Wettergeschehen. Vereinzelte Schauer sind zu erwarten, doch mit leichtem Regen und weiterhin 30°C wird dieser Tag sicherlich nicht ins Wasser fallen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 47 Prozent und einem leichten Wind von 4 km/h bleibt das Wetter angenehm.

Start in die neue Woche

Zum Wochenstart am Montag ziehen einige Wolken auf, was zu einem leichten Temperaturrückgang auf 27°C führt. Mit einer moderaten Brise von 3 km/h bleibt es jedoch warm genug, um die Insel in vollen Zügen zu genießen.

Heitere Aussichten: Dienstag bis Donnerstag

Die Tage Dienstag bis Donnerstag zeichnen sich durch herrlich klares Himmelspanorama und aufsteigende Temperaturen aus, die bis auf 34°C am Donnerstag klettern - ein echter Höhepunkt der Woche für Sonnenanbeter. Der Wind bleibt weiterhin dezent und die Luftqualität ist mit einer Feuchtigkeit von 35 bis 41 Prozent sehr angenehm.

Vorhersage für Freitag bis Sonntag

Auch das Wochenende verspricht sonnige Momente. Mit einem Himmel, so klar wie das azurblaue Meer von Mallorca, und Temperaturen von bis zu 33°C, endet die Woche äußerst positiv. Der dezente Wind verleiht der warmen Luft eine leichte Frische, während die Luftfeuchtigkeit konstant unter 40 Prozent bleibt.

Zusammenfassung der Woche

Die Woche vom 17. bis 24. August in Consell wird ohne Zweifel ein Highlight für alle Urlauber und Einheimische. Sonnige und warme Tage laden zu vielfältigen Aktivitäten ein, und selbst die kurzen Regenschauer sind eher eine willkommene Erfrischung als ein Störfaktor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:27:07. +++