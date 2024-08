Strahlender Sonnenschein und vereinzelte Regentropfen: Die Wettervorhersage für Costitx (17.08.2024 bis 24.08.2024)

Wetteraussichten für Costitx: Sonnige Tage mit klarem Himmel dominieren

Die Sommerhitze setzt sich in Costitx fort, mit einem blauen Himmel, der die Sonnenanbeter und Naturfreunde auf die Insel lockt. Vom 17. August bis zum 24. August 2024 verspricht das Wetter in Costitx vorwiegend sonnige Tage, unterbrochen von gelegentlichem leichten Regen, der die sommerliche Atmosphäre erfrischt.

Heitere Sommerstimmung und leichte Brisen: Costitx genießt warmes Wetter

In der Woche vom 17. bis zum 24. August liegen die Tagestemperaturen in Costitx bei angenehmen 30°C bis 34°C. Den Beginn macht der 17. August 2024, an dem ein klarer Himmel und ein Höchstwert von 30°C für ein perfektes Strandwetter sorgen. Eine leichte Brise von etwa 5 km/h verspricht an diesem Tag angenehme Kühle.

Die Vorhersage für die kommenden Tage: Sonne satt mit gelegentlichen Regenschauern

Der 18. August bringt leichten Regen mit sich, aber die Temperaturen bleiben hoch und erreichen 32°C. Die Windverhältnisse bleiben sanft mit kaum spürbaren 4 km/h. Am 19. August können sich Urlauber und Einheimische auf eine Mischung aus Sonne und Wolken bei 29°C einstellen. Der Wind weht weiterhin sanft.

Ab dem 20. August zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite mit klarem Himmel und steigenden Temperaturen von 32°C, die am 21. August mit Lichtregen und einer Spitze von 33°C gekrönt werden. Die Luftfeuchtigkeit bleibt angenehm niedrig und der Wind weiterhin mäßig.

In der zweiten Wochenhälfte bleibt es in Costitx sehr warm. Der 22. und 23. August verwöhnen mit klarem Himmel und Höchstwerten von 33°C bzw. 32°C. Am 24. August erreicht das Thermometer sogar 34°C, und die Sonne strahlt weiterhin ungestört. Der Wind bleibt leicht, während die Luftfeuchtigkeit geringfügig schwankt.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Lange Tage im Sommerparadies Costitx

Die langen Tage im August bieten reichlich Sonnenlicht, mit Sonnenaufgangszeiten von 5:02 Uhr am 17. August bis 5:09 Uhr am 24. August und Sonnenuntergängen, die sich allmählich von 18:42 Uhr auf 18:32 Uhr vorverlagern. Ideal für ausgedehnte Abendaktivitäten unter dem malerischen Himmel Mallorcas.

Wöchentlicher Wetterrückblick für Costitx: Sonnenschein mit einer Brise

Zusammengefasst erwartet Costitx eine Woche voller sonniger Tage mit vereinzeltem Regen. Die Luftfeuchtigkeit und der leichte Wind sorgen für ein angenehmes Klima, das zum Verweilen und Genießen einlädt. So gestaltet sich die bevorstehende Woche als eine ausgezeichnete Zeit für alle, die die sommerliche Pracht Mallorcas in vollen Zügen erleben möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:27:36. +++