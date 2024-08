Wetter in Binissalem: 7-Tage-Prognose mit Sonnenschein und leichten Regenschauern (17.8.2024)

Wettertrend für Binissalem – Eine Woche voller Sonne mit gelegentlichen Regengüssen

Die Wetterlage in Binissalem auf Mallorca verspricht angenehme Tage mit warmen Temperaturen und einer Kombination aus klarem Himmel und leichten Regenschauern. Erfahren Sie im Detail, was das Wetter vom 17. bis zum 24. August 2024 in Binissalem für Sie bereithält.

Wetterübersicht für Binissalem vom 17.8.2024 bis 24.8.2024

Samstag, 17. August 2024: Beginnen wird die Woche mit leichtem Regen bei einer Höchsttemperatur von etwa 30°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 2 km/h eher ruhig und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 45%, was für eine angenehme Frische sorgt. Der Luftdruck misst 1016 hPa.

Sonntag, 18. August 2024: Der Sonntag hält an dem Muster mit leichten Regengüssen fest. Die Temperatur steigt leicht auf 31°C, während der Wind auf 4 km/h zunimmt. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt minimal auf 44%, mit einem leichten Rückgang des Luftdrucks auf 1013 hPa.

Montag, 19. August 2024: Zu Beginn der neuen Woche erwarten uns aufgelockerte Wolkenformationen, und die Temperaturen nehmen etwas ab auf 27°C. Der Wind bleibt lau mit 3 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 54% und einem Luftdruck von 1014 hPa.

Dienstag, 20. August 2024: Der Dienstag überrascht mit einem klaren Himmel und einer Temperatur, die wieder auf 31°C ansteigt. Der Wind ist mit 2 km/h kaum bemerkbar und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 37%, was für ein trockenes und wohliges Klima sorgt. Der Luftdruck bleibt konstant bei 1014 hPa.

Mittwoch, 21. August 2024: Die Wochenmitte zeigt sich mit leichten Regenschauern und der höchsten Temperatur der Woche, die auf 33°C klettert. Bei einem Wind von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von nur 34% ist für ausreichende Abkühlung gesorgt. Der Luftdruck steigt leicht auf 1015 hPa an.

Donnerstag, 22. August 2024: Erneut dominiert ein klarer Himmel und es bleibt trocken bei Temperaturen um die 32°C. Die konstanten Winde mit 3 km/h und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 33% machen diesen Tag zu einem perfekten Anlass für Outdoor-Aktivitäten. Der Luftdruck liegt bei 1014 hPa.

Freitag, 23. August 2024: Der klare Himmel setzt sich fort und das Thermometer verweilt bei angenehmen 32°C. Die leichte Brise bei 2 km/h und eine leichte Luftfeuchtigkeitserhöhung auf 38% sorgen für erfrischende Momente. Der Luftdruck beträgt stabil 1015 hPa.

Samstag, 24. August 2024: Zum Abschluss der Woche erwartet uns ein strahlend klarer Himmel mit einer Spitzen-Temperatur von 34°C. Bei leichten Windverhältnissen von 2 km/h und einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit von 33% kann man das Wochenende in vollen Zügen genießen. Der stabile Luftdruck erreicht ein Hoch von 1018 hPa.

Genießen Sie das sommerliche Wetter in Binissalem, und vergessen Sie nicht, für die kurzen Regenschauer einen Schirm dabei zu haben. Die Sonne wird den Großteil der Woche dominieren, sodass reichlich Gelegenheiten für Ausflüge und Entspannung im Freien bestehen.

Alle Wetterdaten basieren auf aktuellen Vorhersagen und können sich ändern. Für aktuellste Informationen besuchen Sie unsere Website regelmäßig.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:23:56. +++