Wetter in Selva, Mallorca: Sonnige Aussichten und leichte Schauertage vom 17.08.2024 bis 24.08.2024

Aktuelle Wetterprognose für Selva

Die kommende Woche verspricht in Selva auf Mallorca eine abwechslungsreiche Mischung aus strahlendem Sonnenschein und leichtem Sommerregen.Selva

Beginnend am Samstag, dem 17. August 2024, erwachen wir zu einem wolkenlosen Himmel, und das Quecksilber zeigt angenehme 29°C an. Erwartet wird ein klarer Himmel mit einer sanften Brise von 3 km/h. Perfekte Bedingungen also, um die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten zu genießen, die Selva zu bieten hat.

Leichter Regen kündigt sich an

Am Sonntag ziehen Wolken auf, und es könnte zu leichten Regenschauern kommen. Doch die Temperaturen bleiben weiterhin hoch und erreichen bis zu 31°C. Die Wolken sorgen nicht nur für eine Abkühlung, sondern bieten auch eine malerische Kulisse für Fotografen und Naturfreunde.

Wochenmitte mit veränderlicher Bewölkung

Die Tage Montag und Dienstag bleiben großteils ungetrübt bei Maximaltemperaturen von 31°C bzw. 32°C. Das Wetter präsentiert sich optimal für Strandbesuche oder ausgedehnte Wanderungen in der umliegenden Natur. Die minimalen Windgeschwindigkeiten und der klare Himmel bieten die ideale Kombination für Urlauber und Einheimische, um das Beste aus den warmen Sommerwochen zu machen.

Das Wochenende nähert sich mit beständig hohen Temperaturen

Der Donnerstag zeigt sich von seiner besten Seite mit strahlender Sonne und einer Höchsttemperatur von 33°C. Mit einer Humidität von nur 37% und einem angenehmen Lüftchen wird dies ein Highlight für jede Art von Outdoor-Aktivitäten.

Resümierend lässt sich für diese Periode in Selva auf Mallorca ein idyllisches Sommerwetter vorhersagen, welches nur durch einige erfrischende Regenschauer abgerundet wird. Warme Tage und laue Abende laden dazu ein, die Schönheit dieser Insel in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:40:50. +++