Wetter Sant Joan (17.08.24 bis 24.08.24): Sonnige Tage und gelegentlich Regenschauer

Wettervorhersage für Sant Joan: 17. bis 24. August 2024

Die Bewohner und Besucher von Sant Joan auf Mallorca können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und ein paar regnerischen Momenten einstellen. Hier ist der detaillierte Wetterbericht für Sant Joan für die kommenden sieben Tage.

Wetterüberblick: Sant Joan genießt die Sommersonne

Am Samstag, den 17. August, begrüßt ein klarer Himmel die Gäste von Sant Joan, mit einem Höchstwert von 30° C. Die leichte Brise von 5 km/h begleitet den Tag, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 37 % liegt.

Der Sonntag, 18. August, bringt bei 28 Grad angenehme Kühle und erfrischenden, moderaten Regen. Die Windgeschwindigkeiten sind ähnlich wie am Vortag und die Feuchtigkeit steigt leicht auf 47 %.

Montag, der 19. August, verspricht mit leichtem Regen und 27 Grad eine willkommene Abwechslung. Die Wind- und Feuchtigkeitsverhältnisse bleiben stabil.

Am Dienstag, den 20. August, dürfen wir uns über strahlend blauen Himmel und eine Spitze von 31 Grad freuen. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 30 %, was für angenehme Frische sorgt.

Ein leichter Regenschauer erwartet Sant Joan am Mittwoch, 21. August, bei Höchsttemperaturen von 30 Grad und einer leichten Brise.

Donnerstag, der 22. August, zeigt wechselhafte Bewölkung, doch die Temperaturen bleiben mit 31 Grad sehr sommerlich.

Am Freitag, 23. August, kündigen leichter Regen und 32 Grad das Ende einer überwiegend sonnigen Woche an.

Der folgende Samstag, 24. August, verspricht einen perfekten Wochenendstart mit klarem Himmel und einer Temperatur von 33 Grad.

Die Sonne und ihre Zeiten

Der Sonnenaufgang in Sant Joan wird im genannten Zeitraum täglich um eine Minute später, von 5:03 Uhr am 17. August bis zu 5:10 Uhr am 24. August. Der Sonnenuntergang folgt diesem Trend und verschiebt sich von 18:50 Uhr am Eröffnungstag der Wetteraufzeichnung auf 18:39 Uhr am Ende der Woche.

Schlussfolgerung: Ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten

Die kommende Woche bietet ideale Bedingungen für alle, die das Freie suchen. Ob beim Strandbesuch, Wandern oder einfach nur beim Flanieren durch die Straßen von Sant Joan, das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite - mit Ausnahme einiger Regentage, die der Natur und den Besuchern eine kleine Erfrischung bieten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:38:08. +++