Wetteraussicht für Capdepera: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Regenschauern (17.8.2024)

7-Tage-Wetterprognose für Capdepera

Die malerische Gemeinde Capdepera auf Mallorca erwartet in der bevorstehenden Woche ein vielfältiges Wetterbild. Unsere Wettervorhersage zeigt einen Mix aus Sonnenschein, leichten Regenschauern und flüchtigen Wolkenformationen, die das sommerliche Ambiente untermalen werden.

Das Wetter in Capdepera: Von Leichten Regenschauern zu Klarerem Himmel

Der Samstag beginnt in Capdepera mit angenehmen 26°C und leichtem Regen, doch keine Sorge – wir erwarten nur milde Niederschläge bei einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h. Sonntag bleibt ähnlich, allerdings steigt das Thermometer leicht auf 27°C an.

Die darauf folgende Woche startet mit überwiegend bewölkten Tagen, bevor am Dienstag der Himmel sich klärt und die sonnigen Aussichten zurückkehren. Mit temperierten 25 bis 27°C bleibt es angenehm warm, und dies bei minimalen Windgeschwindigkeiten, die kaum die Haare verwehen lassen.

Wetter-Highlights und Outdoor-Aktivitäten in Capdepera

Nutzen Sie die klaren Abende unter einem Sternenhimmel, der durch die geringe Bewölkung besonders gut zur Geltung kommt. Mit feuchten 61 bis 66% Luftfeuchtigkeit wird es nicht allzu schwül, was zu langen Spaziergängen am Strand oder in den malerischen Gassen Capdeperas einlädt.

Wetterbedingte Veranstaltungsplanungen sind mit einem stabilen Luftdruck um die 1015 hPa ebenfalls gut umsetzbar. Insbesondere am Wochenende, wenn der Himmel sich öffnet, lässt sich das mediterrane Flair in vollen Zügen genießen.

Outlook zum Wochenende

Zu Ende der Woche kündigt sich beständiges Wetter an, mit Sonnenschein pur an den klaren Tagen von Donnerstag bis Sonntag. Mit konstanter 27°C zu rechnen, ist ideal für alle, die den sommerlichen Charme der Baleareninsel erleben wollen.

Die Sonne steigt früh über der Bucht von Cala Ratjada auf und lässt die Tage lang wirken – eine perfekte Einladung, um die vielseitige Natur und Kultur Capdeperas bei ausgedehnten Touren zu erkunden.

Behalten Sie dieses vielseitige Wetter im Auge und planen Sie Ihre Aktivitäten auf Mallorca entsprechend. Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:26:42. +++