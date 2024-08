Wetterprognose für Alaró (17.08.2024 bis 24.08.2024): Sonnige Aussichten mit leichten Schauern zwischendurch

Wetterüberblick der nächsten 7 Tage für Alaró

Die kommende Woche in Alaró, Mallorca, verspricht warme und angenehme Sommertage mit abwechselndem Wetter. Geringe Niederschlagsmengen und überwiegend sonniges Himmelsspektrum erwarten Einheimische und Gäste gleichermaßen.

Heutiges Wetter und Trend für die kommende Woche

Am Samstag, den 17. August 2024, erwartet die Bewohner und Besucher von Alaró leichter Regen bei erfrischenden 30°C. Mit einem sanften Wind von 2 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 46% und einem Luftdruck von 1016 hPa, verspricht der Tag ein angenehm mildes Klima. Die Sonne geht um 5:03 Uhr auf und verabschiedet sich um 18:42 Uhr

Genaue Wettervorhersage für die kommenden Tage

Der 18. August bringt ähnliche Temperaturen von 30°C mit leichtem Regen. Allerdings erhöht sich der Wind auf 4 km/h und der Luftdruck sinkt leicht auf 1013 hPa. Sonnenauf- und -untergang zeichnet sich um 5:04 Uhr respektive um 18:41 Uhr ab.

Ein Wetterwechsel ist für den 19. August zu erwarten, wo die Temperaturen auf 27°C fallen und der Himmel sich mit gebrochenen Wolken bedeckt zeigt. Ein milder Wind von 3 km/h weht durch Alaró. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 55%, während der Luftdruck bei 1014 hPa liegt. Erleben Sie den Sonnenaufgang um 5:05 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:39 Uhr.

Am 20. August dürfen sich die Einwohner und Besucher über einen klaren Himmel freuen, bei sommerlichen 30°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 40% und der Luftdruck hält sich stabil bei 1015 hPa. Leichte Winde von 2 km/h begleiten den Tag, der mit dem Sonnenaufgang um 5:06 Uhr startet und mit dem Sonnenuntergang um 18:38 Uhr endet.

Die Temperatur steigt am 21. August auf 32°C, jedoch ist mit leichtem Regen zu rechnen. Der Wind hält sich mit 3 km/h in Grenzen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 36% und gleichbleibendem Luftdruck von 1015 hPa, kündigt sich ein weiterer warmer Tag an. Genießen Sie das Tageslicht, welches von 5:07 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:37 Uhr anhält.

Ein ungetrübter Himmel erwartet Alaró am 22. August, mit sommerlich warmen 31°C und erneut leichtem Wind. Die Luftfeuchtigkeit sinkt minimal auf 35% bei einem Luftdruck von 1014 hPa. Der Sonnenaufgang ist für 5:07 Uhr angesetzt, der Sonnenuntergang für 18:35 Uhr.

Zum Ende der Woche, am 23. und 24. August, dominiert weiterhin der klare Himmel mit steigenden Temperaturen von 32°C auf 34°C. Mit einer sanften Brise, Luftfeuchtigkeiten um 39% und 34% sowie einem stabilen Luftdruck, bietet das Wetter ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien. Sonnenaufgang und -untergang finden am 23. um 5:08 Uhr bzw. 18:34 Uhr und am 24. um 5:09 Uhr bzw. 18:32 Uhr statt.

Fazit zur Wetterwoche in Alaró

Zusammenfassend erwartet Sie in der Woche vom 17. bis 24. August in Alaró ein überwiegend sonniges Wetter mit vereinzelten Regenschauern und beständigen Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Den Urlaubern auf Mallorca und den Einheimischen wird empfohlen, die sommerlichen Tage zu genießen und für die leichten Regentage einen Schirm bereitzuhalten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.8.2024, 01:20:34. +++